Afrique: La FSF est prête à répondre à une éventuelle plainte du Maroc, selon un officiel sénégalais

La Fédération sénégalaise de football (FSF) dit être prête à répondre à une éventuelle plainte du Maroc, pour la sortie des Lions de la pelouse, désapprouvant le pénalty sifflé par l'arbitre congolais, a annoncé, lundi soir, Abdoulaye Sow, à l'APS.

« Nous sommes prêts à répondre à une éventuelle plainte du Maroc », a dit le secrétaire général de la FSF, à l'accueil des champions d'Afrique, à l'Aéroport international Blaise Diagne (AIBD).

Les Lions, vainqueurs du Maroc, pays hôte de cette 35e CAN, ont été accueillis par le président de la République, le Premier ministre, les membres du gouvernement, des députés de la majorité et de l'opposition.

La Fédération royale marocaine de football (FRMF) a annoncé, lundi, dans un communiqué, qu'elle envisageait de saisir la Confédération africaine de football (CAF) et la Fédération internationale de football association (FIFA) afin de statuer sur le retrait de l'équipe nationale sénégalaise du terrain, lors de la finale.

L'instance marocaine estime que cet acte posé par les Sénégalais a eu « un impact significatif sur le déroulement normal de la rencontre et sur la performance des joueurs », suggérant que cela a influé sur le pénalty raté par son attaquant Brahim Diaz.