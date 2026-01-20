Afrique: La FSF est prête à répondre à une éventuelle plainte du Maroc, selon un officiel sénégalais

20 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

 La Fédération sénégalaise de football (FSF) dit être prête à répondre à une éventuelle plainte du Maroc, pour la sortie des Lions de la pelouse, désapprouvant le pénalty sifflé par l'arbitre congolais, a annoncé, lundi soir, Abdoulaye Sow, à l'APS.

« Nous sommes prêts à répondre à une éventuelle plainte du Maroc », a dit le secrétaire général de la FSF, à l'accueil des champions d'Afrique, à l'Aéroport international Blaise Diagne (AIBD).

Les Lions, vainqueurs du Maroc, pays hôte de cette 35e CAN, ont été accueillis par le président de la République, le Premier ministre, les membres du gouvernement, des députés de la majorité et de l'opposition.

La Fédération royale marocaine de football (FRMF) a annoncé, lundi, dans un communiqué, qu'elle envisageait de saisir la Confédération africaine de football (CAF) et la Fédération internationale de football association (FIFA) afin de statuer sur le retrait de l'équipe nationale sénégalaise du terrain, lors de la finale.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'instance marocaine estime que cet acte posé par les Sénégalais a eu « un impact significatif sur le déroulement normal de la rencontre et sur la performance des joueurs », suggérant que cela a influé sur le pénalty raté par son attaquant Brahim Diaz.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.