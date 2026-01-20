Afrique: Arrivée des Lions, champions d'Afrique à l'AIBD

20 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dias — Le vol spécial transportant les joueurs et l'encadrement des Lions a atterri peu après minuit, ce lundi, à l' Aéroport international Blaise Diagne (AIBD), a constaté l'APS.

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye a accueilli la délégation sénégalaise à sa descente d'avion au niveau du pavillon présidentiel de l'AIBD.

Le Premier ministre Ousmane Sonko, des membres du gouvernement, des députés de l'Assemblée nationale de la majorité et de l'opposition, entre autres, étaient présents.

A son arrivée, deux citernes des Sapeurs-pompiers ont arrosé l'avion d'eau en guise de bienvenue.

Des centaines de Sénégalais sont massés à l'entrée de la ruelle menant au pavillon présidentiel pour attendre les doubles champions d'Afrique.

Malgré le retard accusé par le vol spécial, ils ont patienté en chantant et dansant pendant des heures.

Les Lions, vainqueurs de la CAN (1-0), dimanche, face au Maroc (1-0), pays organisateur, auront droit à un "accueil exceptionnel" par le chef de l'État et les membres du gouvernement, indique le communiqué de la Fédération sénégalaise de football (FSF).

La FSF annonce que la "grande parade populaire" est prévue mardi, à partir de 11h, suivie de la Réception officielle, le même jour, à 16h, au Palais de la République.

