Tunisie: Monastir-Intempéries - Un quatrième cas de décès à Moknine

20 Janvier 2026
Tunis Afrique Presse (Tunis)
Par IG

Tunis — Un quatrième cas de décès a été enregistré à Moknine, dans le gouvernorat de Monastir à cause des pluies diluviennes qui se poursuivent sur la région depuis hier lundi, a fait savoir, mardi, le directeur régional de la protection civile Raouf Marouani, à l'agence TAP.

Il s'agit, selon lui, d'une femme dont le corps a été retrouvé flottant sur le lac de Moknine par les services de la protection civile.

La nouvelle victime s'ajoute aux trois cas de décès précédemment annoncés dans la même délégation.

