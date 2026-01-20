Afrique de l'Ouest: UEMOA - Les performances économiques du Burkina Faso saluées

Le Président du Faso, chef de l'Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu ce lundi 19 janvier 2026, en audience, le Président de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), Abdoulaye Diop.

Le président de la Commission a dressé un bilan positif de la vie de l'UEMOA au président du Faso. « Les agrégats macroéconomiques se comportent bien dans l'ensemble. Il y a une dynamique économique qui est établie. Il y a une résilience économique aussi qui est affichée », souligne-t-il. Selon le président de la Commission de l'UEMOA, le Burkina Faso se distingue particulièrement par ses performances dans la croissance économique, la maîtrise de l'inflation, la gestion de la dette, l'équilibre des comptes extérieurs et la consolidation du solde budgétaire. M. Diop a loué la forte capacité de mobilisation des ressources publiques, ces deux dernières années par le pays des Hommes intègres.

« C'est une expérience que nous avons notée et qui doit être partagée. Cette capacité à mobiliser des ressources qui permettent de consolider les comptes publics et de donner plus d'espace budgétaire pour faire face aux besoins des populations et aux différents engagements », soutient-il. Parmi les bonnes pratiques évoquées et mises en exergue, figurent les Initiatives présidentielles que M.

Diop trouve alignées sur le plan stratégique Impact 2030 de l'UEMOA. Cette audience a été également une occasion pour M. Diop d'exprimer la solidarité de l'Union, face à la situation sécuritaire dans l'espace communautaire et de saluer les efforts du gouvernement et du peuple burkinabè pour sortir victorieux.