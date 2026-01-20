Congo-Kinshasa: La société civile dénonce le regain de l'insécurité à Oicha

La société civile du territoire Beni (Nord-Kivu) a dénoncé lundi 19 janvier 2026 la recrudescence de l'insécurité dans la commune rurale d'Oicha, située à une trentaine de kilomètres de la ville de Beni. Selon cette structure, depuis le début de l'année, plusieurs cas d'assassinats ciblés et de vols à main armée y ont été enregistrés.

La société civile appelle les autorités à renforcer la protection de la population locale. Janvier Kasayiryo, rapporteur général de la société civile du territoire de Beni, dresse un bilan préoccupant :

« Les chiffres que nous avons par rapport à la criminalité urbaine liée aux assassinats ciblés, on est à six personnes. Il y a deux motards, un commerçant et trois autres qui sont dans cette association de transactions monétaires qu'on appelle Airtel Money. Mais il y a aussi quatre blessés qui sont enregistrés depuis le début de l'année dans cette criminalité urbaine".

Plus de dix-huit maisons ont été victimes de vols à main armée dans la zone, selon la même source.

Elle réveille que les auteurs de cette criminalité sont d'abord les jeunes du milieu "qui sont aussi associés à certains éléments FARDC. Il y a des éléments incontrôlés qui sont visibles dans la zone".

Faxe à ce regain de criminalité Janvier Kasayiryo demande aux différentes autorités de "bien jouer leurs rôles".

Jusque-là, aucune réaction des autorités locales de la commune rurale d'Oicha n'a été enregistrée.