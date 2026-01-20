Congo-Kinshasa: Plus d'un million de déplacés internes signalés à Fizi, Uvira et Mwenga

Les territoires de Fizi, Uvira et Mwenga, dans la province du Sud-Kivu, sont inondés de plusieurs milliers de déplacés internes. Selon l'administrateur du territoire de Fizi, leur nombre est estimé à au moins un million cinq cent mille personnes.

Face à cette situation humanitaire critique, Samy Kalonji Badibanga, administrateur du territoire de Fizi, plaide pour une assistance urgente en faveur de ces déplacés internes. Ces derniers vivent dans des conditions particulièrement difficiles, à l'instar de leurs compatriotes réfugiés au Burundi et en Tanzanie.

Il a lancé cet appel pressant aux autorités et aux humanitaires:

« Nous relançons de nouveau les appels au gouvernement central, au gouvernement provincial et à la communauté des humanitaires de comprendre que nos mamans qui sont enceintes, certaines donnent naissance dans des écoles et dans des églises. Nous avons des enfants qui ne poursuivent plus la scolarité. Les jeunes filles, les vieux et les femmes meurent à cause du choléra parce qu'il n'y a pas d'intrants. Nous avons la rougeole aussi qui décime les enfants".

Il dit avoir déjà communiqué aux autorités la cartographie et les statistiques de tous ces déplacés internes dans le territoire de Fizi.

Curieusement, déplore-t-il, " les membres du gouvernement central arrivent directement au Burundi où nos compatriotes de Fizi et d'Uvira ont trouvé refuge. Mais ici, nous avons des déplacés internes très nombreux à Fizi, et les membres du gouvernement n'arrivent pas à se déplacer jusqu'ici pour pouvoir consoler tant soit peu ces déplacés internes et leur apporter assistance. »

Des milliers de personnes regroupées sur plusieurs axes

Ces milliers de déplacés internes sont concentrés dans le territoire de Fizi, notamment sur les axes Mboko, littoral lac Tanganyika, Fizi-Centre/Kwa Mulima, Sebele-Nemba-Kikonde, ainsi que Lulimba-Kilembwe.