Congo-Kinshasa: Lac Albert - 60 000 victimes d'inondations vivent toujours dans des conditions précaires à Mahagi

20 Janvier 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Plus de 60 000 personnes, victimes des inondations du lac Albert depuis 2019, vivent dans des conditions extrêmement difficiles dans les camps de pêche du territoire de Mahagi. Maisons englouties, moyens de subsistance détruits et infrastructures de base endommagées : la coordination provinciale de la Protection civile en Ituri tire la sonnette d'alarme et appelle le gouvernement ainsi que les organisations humanitaires à intervenir d'urgence.

Selon des sources locales, les inondations successives du lac Albert ont causé des destructions massives : 12 848 maisons, plus de 5 400 pirogues, 2 340 filets de pêche, 345 boutiques, 11 hôtels.

Au total, 63 850 personnes ont été affectées par cette catastrophe naturelle, principalement dans la chefferie de Wagongo, la zone la plus touchée. L'impact socio-économique est considérable, la pêche constituant la principale activité génératrice de revenus pour les habitants. Cette situation provoque également une insécurité alimentaire croissante parmi les familles sinistrées.

La crise est aggravée par la destruction des latrines, des points d'eau et des structures sanitaires. Les populations se retrouvent ainsi exposées aux maladies et peinent à accéder aux soins de santé.

Un appel pressant aux autorités et aux humanitaires

Face à l'urgence, la coordination provinciale de la Protection civile demande au gouvernement de construire des infrastructures essentielles : écoles, centres de santé, latrines, puits d'eau aménagés.

Elle plaide également pour une assistance humanitaire immédiate en faveur des familles qui ont tout perdu.

Des centaines de villages lacustres ont été affectés par ces inondations dans les territoires de Mahagi, Djugu et Irumu, tous situés le long du lac Albert.

