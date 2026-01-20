Burkina Faso: Développement de la commune de Ouagadougou - La délégation spéciale salue la contribution des médias

Le président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou, Maurice Konaté, a convié les acteurs du monde des médias à un dîner de presse, le vendredi 16 janvier 2026, à Ouagadougou. Cette action vise à saluer les efforts des Hommes de médias et envisager de nouvelles perspectives.

La municipalité de Ouagadougou veut faire de la communication, un de ses leviers pour le développement socio-économique de la commune et le renforcement de la cohésion sociale et de la promotion civique. Pour ce faire, la délégation spéciale a décidé de faire des hommes de médias, un allié stratégique. Pour rendre vivace cette collaboration, dans la soirée du vendredi 16 janvier 2026, à l'hôtel de ville de Ouagadougou, elle a initié un dîner d'échanges avec les journalistes et représentants de médias.

Le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Ouagadougou, Maurice Konaté, a insisté sur le rôle fondamental de la presse dans la gouvernance locale. « Votre présence atteste de manière éloquente de la place essentielle, stratégique et irremplaçable qu'occupe la presse dans la vie sociale et institutionnelle de notre cité », a-t-il affirmé.

Le PDS a reconnu la contribution des médias à la visibilité de l'action municipale, mais aussi à l'amélioration de la gouvernance. « Les médias ont su mettre en lumière les défis, les attentes et parfois les critiques constructives, indispensables », a-t-il précisé. M. Konaté a aussi salué le professionnalisme des journalistes dans un contexte jugé exigeant. Il a réaffirmé la volonté de la commune de consolider ses partenariats avec les médias.

Une initiative saluée

« La commune de Ouagadougou apprécie à sa juste valeur les partenariats noués avec les médias et entend les renforcer davantage. Elle appelle les journalistes à continuer d'informer avec justesse et à formuler des critiques constructives », a-t-il souhaité. La Directrice de la communication et des relations publiques (DCRP) de la commune de Ouagadougou, Fatou Shula Gnanou, a dressé un bilan chiffré de la collaboration avec les médias burkinabè, au cours de l'année 2025.

Elle a révélé que ce sont 113 reportages audiovisuels, 138 articles dans la presse écrite et 122 publications en ligne qui ont été réalisés grâce à la collaboration avec les médias partenaires.

Ces chiffres, a-t-elle signifié, traduisent un engagement constant des journalistes aux côtés de la commune. Sur le plan numérique, la directrice de la communication a mis en avant la progression des plateformes digitales de la mairie, notamment, la page Facebook officielle qui totalise aujourd'hui 85 840 abonnés. Elle a également ajouté que les plateformes YouTube et TikTok ont été renforcées par la production régulière de contenus vidéo.

Le représentant des patrons de presse, Dabadi Zoumbara, a salué l'initiative de la municipalité. « Ce dîner de presse servira à renforcer les liens de collaboration, mais aussi à mieux exprimer nos attentes et nos perspectives », a-t-il déclaré. Selon lui, ce partenariat, engagé depuis plusieurs années, mérite d'être consolidé au bénéfice des populations. « Toutes les actions que nous menons sont destinées aux citoyens. Nous remercions la commune pour cette marque de considération », a-t-il ajouté.