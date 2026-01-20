Afrique: AIPS Afrique et la CAF rendent hommage à Mr Pap Saine pour sa couverture médiatique de toute une vie de la CAN

Mr Pap Saine, journaliste gambien et vétéran de la profession journalistique, a été honoré par AIPS Afrique et la Confédération Africaine de Football (CAF) en reconnaissance de sa contribution extraordinaire et de longue date à la couverture médiatique de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) et au journalisme footballistique africain.

Cet honneur lui a été décerné lors d'une cérémonie spéciale organisée au siège de la FIFA en Afrique à Rabat, au Maroc, en marge des activités footballistiques continentales en cours, qui a réuni des personnalités du football africain et des médias sportifs.

Mr Pap Saine est largement considéré comme l'un des journalistes sportifs les plus respectés et les plus accomplis d'Afrique. Sa brillante carrière s'étend sur près de cinq décennies de service professionnel, au cours desquelles il a couvert pas moins de 16 éditions de la Coupe d'Afrique des Nations entre 1978 et 2006, documentant ainsi la croissance et l'évolution de la plus importante compétition de football en Afrique.

Au-delà de la CAN, Mr Pap Saine a également couvert trois Coupes du Monde de la FIFA (Italie 1990, États-Unis 1994 et France 1998), consolidant ainsi son statut de journaliste de renommée mondiale.

En reconnaissance de son influence, il a reçu un prix de la Fédération Marocaine de Football lors de la CAN 1988 organisée au Maroc, en hommage à son rôle dans la promotion et la réussite du tournoi. Son engagement en faveur du football africain ne s'est pas limité au journalisme, puisqu'il a occupé le poste de Responsable des Médias de la CAF de 1998 à 2004, jouant un rôle clé dans le renforcement des opérations médiatiques et de la communication lors des compétitions de la CAF.

Mr Pap Saine a également travaillé pour Reuters en tant que responsable des opérations sur le continent africain, un rôle dans le cadre duquel il a encadré des générations de journalistes et défendu les normes les plus élevées du journalisme international. Au total, il a accumulé 49 années d'expérience professionnelle remarquable.

Dans son discours de remerciement, Mr Pap Saine a remercié l'Association des Journalistes Sportifs de la Gambie pour sa nomination et le secrétaire général de AIPS Afrique pour son soutien. « Veuillez donc accepter ma gratitude pour cette marque d'honneur que AIPS Afrique m'a accordée. Je vous remercie tous infiniment.

Je tiens à remercier tout particulièrement le secrétaire général d'AIPS/Afrique, Mr Musa Sisay, pour son soutien, ainsi que la communauté des médias, en particulier l'Association des Journalistes Sportifs de la Gambie qui a approuvé ma nomination, et tous les Gambiens pour leur soutien.

Ce prix n'est pas seulement un signe d'encouragement, il sert également d'inspiration aux jeunes journalistes sportifs pour qu'ils se dévouent pleinement à leur métier. Je tiens donc à vous remercier tous pour cet événement historique, et je prie pour que nous en célébrions d'autres à mesure que le monde du sport progresse », a conclu Mr Pap Saine.

Actuellement, Mr Pap Saine est président d'honneur de l'Association des Journalistes Sportifs de la Gambie, où il continue d'inspirer et de guider les jeunes journalistes par son leadership et son exemple.

La reconnaissance conjointe d'AIPS Afrique et de la CAF célèbre non seulement la longévité de Pap Saine, mais aussi son intégrité, son professionnalisme et sa contribution inégalée au développement du journalisme footballistique africain. Sa carrière reste une référence en matière d'excellence et un héritage durable pour les médias sportifs en Afrique.

