Afrique: « Jouer comme des hommes »

« Scène inacceptable » ; « Un comportement qui doit être sanctionné ». Le président de la FIFA, Gianni Infantino, appelle à une sanction à l'encontre de l'équipe sénégalaise, à l'issue de la finale de la CAN 2025, dimanche soir, lorsque, dans un match où la tension était à son paroxysme, les Lions de la Teranga ont quitté la pelouse pour regagner les vestiaires après une décision controversée de l'arbitre. Idem pour la CAF, qui « condamne fermement tout comportement inapproprié pendant les matches, en particulier ceux visant l'équipe arbitrale ou les organisateurs du match » (sic).

« Jouer comme des hommes »

La deuxième étoile du Sénégal est acquise

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Sur le toit de l'Afrique à l'issue d'un match très tendu dimanche soir, l'équipe sénégalaise, conduite par son capitaine Sadio Mané, s'est estimée victime d'une injustice arbitrale, dénonçant un « deux poids deux mesures » en se voyant refuser un but sur une faute peu évidente et sans recours à l'assistance vidéo, puis s'indignant en voyant, quelques minutes plus tard, les Lions de l'Atlas bénéficier d'un penalty, assorti d'un carton jaune, après, cette fois, une consultation de la VAR. Ce penalty, tiré par Brahim Diaz, pourtant meilleur buteur de cette compétition, a été arrêté par le portier sénégalais Édouard Mendy.

Nous ne reviendrons pas sur ces séries d'incidents. Arrêtons-nous plutôt sur l'attitude des joueurs sénégalais, puis celle de leur capitaine. Si ses coéquipiers sont bien partis pour boycotter la fin du match en regagnant les vestiaires, Sadio Mané les a rappelés sur le terrain et les a incités à « jouer comme des hommes ». Une attitude unanimement saluée par la presse internationale et nombre d'observateurs.

Sans ce leadership de Sadio Mané et sa réaction, que beaucoup qualifient « d'une grande sagesse », « digne d'un grand joueur », les Lions de la Teranga auraient-ils vraiment gardé, jusqu'au bout, leur position de boycott ? Par son attitude, Mané a réussi à faire entendre raison à ses coéquipiers. Et le match a pu reprendre après une vingtaine de minutes d'arrêt. La suite, on la connaît. Les Sénégalais n'ont pas persisté dans leur choix du boycott. Heureusement pour eux, car autrement, ils seraient passés à côté de leur deuxième étoile !

Quant à la sanction, on sera fixé bien assez tôt...