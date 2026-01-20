Madagascar: Antsiranana - Djaovojozara éclaire les lanternes vacillantes

Le premier magistrat de la ville du Varatraza a tenu une conférence de presse dans son bureau le vendredi 16 janvier à 17 heures. L'objectif était clair : éclairer l'opinion publique sur plusieurs dossiers qui, depuis des semaines, alimentent rumeurs et spéculations.

Parmi eux figuraient notamment son soutien assumé à Émile Sylvain, prétendant au fauteuil de chef de région, sa brouille avec le vice-président de l'Assemblée nationale pour la province d'Antsiranana, Ibrahim Issa Charles, le retard de l'inauguration du marché de Bazary Kely, ainsi que les grandes lignes de son programme de développement.

Sur les réseaux sociaux, dans les ruelles étroites d'Antsiranana comme dans les conversations feutrées, les bruits de couloir résonnent depuis près de deux mois. « Le maire a trahi la lutte », murmurent -- ou proclament -- certains concitoyens. Le temps semblait donc venu pour l'homme fort de la grande ville du Nord de sortir de sa réserve et de s'expliquer sans détour.

Le maire a ainsi reconnu publiquement son soutien à Émile Sylvain, qu'il qualifie d'ami proche. Il a par ailleurs levé le voile sur les circonstances ayant conduit ce dernier à se présenter aux élections législatives sous la bannière du parti orange du président Andry Rajoelina. « Quelques jours avant le dépôt de sa candidature, Sylvain m'a téléphoné.

Il m'a expliqué que le fondateur du parti n'était pas satisfait des profils proposés. Ta soeur, Jocelyne Maxime -- alors vice-présidente de l'Assemblée nationale pour la province d'Antsiranana -- m'a choisi et Rajoelina a validé », a rapporté Jean-Luc Désiré Djaovojozara, précisant au passage qu'Émile Sylvain « n'a jamais été ni partisan ni sympathisant du MAPAR ».

Le premier officier municipal est également revenu sur sa relation désormais conflictuelle avec le député élu Ibrahim Issa Charles. Au début, l'entente était cordiale. Une fois l'élection acquise, le climat s'est brutalement détérioré. « Il a été le premier à me dénigrer publiquement lorsque j'étais en cavale. Ses propos étaient totalement disproportionnés », a-t-il déclaré.

Le divorce politique entre Bora Réglage -- pour les intimes -- et Jean-Luc Désiré Djaovojozara, longtemps colporté de bouche à oreille, a ainsi été officiellement confirmé devant les journalistes. À Diego-Suarez, faut-il le rappeler, les rivalités entre dirigeants ne datent pas d'hier. De l'époque de Francis Sautron à celle d'Alphonse Vavihely, l'histoire locale regorge d'affrontements idéologiques et d'altercations politiques. Ce carambolage permanent fait presque partie de l'ADN de la cité du Nord. Rien de bien nouveau sous le soleil de la baie.

Par ailleurs, le numéro un de la commune urbaine d'Antsiranana a exprimé ses regrets quant au retard de l'inauguration du marché de Bazary Kely, tout en assurant que celle-ci interviendra très prochainement. Il a également garanti qu'Antsiranana connaîtra un nouvel élan d'embellissement, plusieurs projets de développement étant actuellement en gestation.

S'agissant du problème d'approvisionnement en eau, outre les puits déjà creusés dans certains quartiers, des travaux d'envergure sont en phase de finalisation. Enfin, au-delà du projet PADEV II, dont la mise en oeuvre est annoncée, d'autres plans sont à l'étude afin de transformer durablement la pointe septentrionale de la Grande Île.