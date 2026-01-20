Madagascar: Tensions à l'IST-D - La parole enfin libérée des aînés

Les anciens étudiants de l'Institut supérieur de la technologie de Diego-Suarez, conduits par leur président Hugues, ont tenu un point de presse au restaurant Gasytos Fy le samedi 17 janvier dernier. Cette sortie médiatique faisait suite à la nomination, par le ministère de tutelle, d'un nouveau directeur général par intérim, une décision visiblement difficile à digérer pour certains individus aux intentions pour le moins douteuses.

« Acceptons la décision ministérielle ! Les étudiants ne doivent en aucun cas être pris en otage, quelle que soit la situation », a déclaré le président, rappelant ainsi une évidence que d'aucuns semblent avoir reléguée aux oubliettes. Car la situation, en effet, a pris une tournure pour le moins préoccupante. La semaine dernière, à la suite de la nomination du professeur Éric Sambatra, des mains aussi zélées que irresponsables ont entrepris de souder les barreaux et les portes de plusieurs salles de classe. « Un acte de vandalisme pur et simple, indigne d'un milieu universitaire », a martelé l'un des membres présents.

Depuis l'implantation de cet auguste institut dans la ville du Pain de Sucre, certaines idées regrettables ont été entretenues, notamment le clivage ethnique -- un poison lent que les contestataires semblent aujourd'hui administrer à fortes doses. Face à cette manoeuvre mesquine, les aînés sortants ont tenu à clarifier leur position. « Ce type de comportement va à l'encontre même du développement de l'enseignement supérieur. Il est donc impératif de nous unir pour combattre cette morale rétrograde », ont-ils affirmé.

S'agissant des informations relayées autour du vote du conseil d'administration, les diplômés de l'IST-D ont tenu à éclairer les lanternes vacillantes : « Oui, un vote a bien eu lieu, au cours duquel l'ancien directeur général a été proposé par certains membres. Toutefois, le dernier mot revient au ministère de l'Enseignement supérieur, seul habilité à désigner la personne avec laquelle il souhaite collaborer. »

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Quant aux proches de l'ex-directeur général, leur initiative est jugée tout simplement honteuse. Au lieu d'adopter l'attitude attendue d'érudits responsables, ils ont malheureusement fait preuve d'une bassesse d'esprit aussi affligeante que révélatrice. Les étudiants, pour leur part, se disent consternés. « Nous n'imaginions pas que les choses prendraient une telle tournure », confie l'un d'eux, préférant conserver l'anonymat par crainte de représailles. Les parents, quant à eux, s'inquiètent de la suite des événements, eux qui ont tant investi matériellement et moralement pour que leurs progénitures puissent mener à bien leurs études.