Madagascar: Gal Baomba - Sahondrarimalala Marie Michelle - Deux figures du MAPAR placées sous MD

Le Général Richard Ravalomanana a passé sa première nuit de prison hier. D'après les informations, les juges ont prononcé, hier en début de soirée, la décision relative à son placement sous mandat de dépôt à la prison d'Imerintsiatosika. Atteinte à la sûreté de l'État, usurpation de fonction, incitation à la haine, complicité d'homicides, coups et blessures volontaires : ce sont, entre autres, les inculpations portées contre l'officier général à la retraite.

C'est ce qu'avait déclaré à la presse le procureur général près la Cour d'appel, Alban Didier Razafindralambo Andriamahazonoro, après l'arrestation du Gal Baomba à son domicile, à Ambatovinaky, le 27 décembre dernier. Hier, son déferrement a été organisé en catimini. Aucune communication officielle n'a, pour le moment, été faite de la part des autorités judiciaires.

Force est toutefois de rappeler qu'il est accusé d'avoir donné des ordres aux forces de l'ordre pour commettre des violences et des répressions contre les manifestants lors du mouvement des GEN Z. Les heurts avaient fait 22 morts et une centaine de blessés. Ancien chef d'État par intérim, ancien président du Sénat, ancien secrétaire d'État à la Gendarmerie et ancien COMGN, cette grande figure du régime Rajoelina risque de passer un long moment à la prison Manarapenitra d'Imerintsiatosika.

Acharnements politiques

Marie Michelle Sahondrarimalala ne pouvait pas non plus échapper à la prison. Déférée devant le parquet général de la Cour suprême, hier soir, elle a été placée sous mandat de dépôt à la prison d'Avaradrano. Ses avocats dénoncent une arrestation arbitraire. Cela fait deux semaines que l'ancienne ministre de l'Éducation nationale, non moins députée élue à Fianarantsoa I, est en garde à vue.

Arrêtée après la perquisition de son domicile le 4 janvier dernier, elle avait été placée en garde à vue dans les locaux de la Police économique pendant 5 jours, puis récupérée par la Brigade criminelle à Anosy depuis le 9 janvier. Dix jours de garde à vue à la BC durant lesquels elle n'a même pas été auditionnée, selon son avocat. En effet, durant un point de presse organisé hier à Tsimbazaza, maître Nicaise Chen a annoncé que les procédures, notamment de forme, ont été bafouées.

Il a évoqué le fait que sa cliente n'a reçu aucune convocation. Par ailleurs, aucune communication n'a également été faite sur les charges qui pèsent à son encontre. Pour sa part, Milavonjy Philobert, vice-président de l'Assemblée nationale, dénonce des acharnements politiques.