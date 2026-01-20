Madagascar: Code de la communication - Vers une loi de protection et non de répression

L'heure est à la « refondation » du paysage médiatique malgache. Après une première série d'échanges fin 2025, le ministère de la Communication et de la Culture (MCC) passe à la vitesse supérieure.

La grande annonce de cette journée réside dans la légitimation du comité ad hoc, composé exclusivement de représentants des journalistes. Bien que ce comité ne soit pas une création directe du ministère, il bénéficiera d'un mandat officiel du MCC pour entamer une tournée nationale de consultation. L'objectif est clair : recueillir les voix de tous les acteurs de la communication dans les régions pour aboutir à un projet de loi inclusif.

Collaboration

La réforme vise prioritairement à renforcer la sécurité juridique des professionnels de l'information. Le ministère a confié à des juristes expérimentés, dirigés par Maître Eric Rafidison, l'examen des textes portant atteinte à la liberté de la presse, notamment certaines dispositions du Code pénal, comme l'article 91, alinéa 3, relatif à la sûreté de l'État.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'objectif est d'éviter les poursuites abusives contre les journalistes, notamment pour de simples mentions ou des délits d'opinion assimilés à une hostilité envers le gouvernement. Une collaboration avec le ministère de la Justice est prévue. Le comité ad hoc conduit une réforme globale incluant la création de l'ANRCM et la restructuration de l'Ordre des Journalistes, jugé trop complexe.

La future loi intègre les enjeux du numérique en reconnaissant un statut aux créateurs de contenu, influenceurs et lanceurs d'alerte. Elle ambitionne de rompre avec la « liberté surveillée » de 2020 pour instaurer une loi « bouclier», garantissant la liberté sans anarchie (baranahiny), en levant les verrous répressifs historiques. Les discussions se poursuivent avant l'examen à l'Assemblée nationale.