Madagascar: Vara Mada - Mike Van Akkooi mise sur l'exigence des standards internationaux comme ligne de conduite

Dans un secteur où la parole est souvent aussi stratégique que l'action, Mike van Akkooi a choisi la constance, la rigueur et le dialogue. Vice-président senior en charge des Affaires externes mondiales d'Energy Fuels, et Directeur général par intérim de Vara Mada, il s'est imposé au fil des années comme l'un de ces profils discrets mais décisifs, capables de relier l'industrie, les institutions et les communautés locales.

Fonctions de direction

L'homme, en tout cas, a le profil du métier. Natif des Pays-Bas, ayant vécu ou travaillé dans plus de 50 pays, il débute sa carrière dans la défense et les affaires étrangères avant d'évoluer chez BHP Billiton et Kinross Gold Corporation, où il a occupé successivement des fonctions de direction couvrant des opérations sur plusieurs continents.

Il y a développé une solide expertise des opérations internationales, des relations institutionnelles, des enjeux ESG et du dialogue communautaire dans des contextes sensibles. Très tôt, il s'oriente vers les affaires externes, convaincu que la réussite d'un projet industriel dépend autant de sa solidité technique que de son intégration humaine et politique. « Une mine peut être techniquement parfaite et socialement ou politiquement fragile. Mon rôle est d'éviter ce déséquilibre. »

Crédibilité

C'est cette même exigence qu'il entend appliquer à Vara Mada, qu'il dirige avec une priorité claire : garantir des standards internationaux irréprochables, en matière d'environnement, de sécurité, de gouvernance, d'opérations et de conformité, tout en instaurant un dialogue structuré et transparent avec les communautés locales. Pour lui, la crédibilité est une question de preuve, non de discours.

Plaçant l'humain au coeur de sa démarche, il souhaite constituer une équipe de niveau mondial, capable d'allier excellente technique, culture des standards internationaux et intelligence du terrain. « Une stratégie ne vaut rien sans les femmes et les hommes pour l'exécuter. L'équipe sera le premier investissement. » Son ambition pour Vara Mada n'est pas une croissance rapide à tout prix, mais celle d'un projet structuré, crédible et respecté, fondé sur le dialogue avec les communautés et le respect des standards internationaux.

Même trajectoire

À l'heure où les industries extractives se transforment, Mike van Akkooi porte une conviction forte : la performance ne peut plus être dissociée de l'éthique, de la transparence et du respect des standards internationaux. Ce n'est pas une contrainte, mais une condition de pérennité. Chez Vara Mada, il poursuit la même trajectoire : faire du sérieux une signature, du dialogue une méthode et de la crédibilité un capital.

« Je suis prêt à dialoguer avec chacun, sans exception, pour expliquer, construire et faire émerger un impact réel, durable et attendu depuis longtemps au niveau local, régional et national », a-t-il indiqué. Installé à Madagascar pour piloter le projet à ce moment clé, il affiche une vision résolument positive. « Je suis enthousiaste à propos de ce projet, car je suis convaincu qu'il apportera une transformation positive à Energy Fuels, à Madagascar et surtout aux populations de la région de Toliara. »