Sénégal: Electricité, gaz et eau - La production augmente de 14,4 % en glissement annuel

La production d'électricité, de gaz et d'eau affiche une évolution favorable au mois de novembre 2025, comparativement à la même période de l'année précédente. Elle a augmenté de 14,4 % selon les dernières données rendues publiques par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd).

Cette progression est principalement portée par le relèvement de la production d'eau, qui enregistre une hausse de 14,6 % sur la période sous revue. La production d'électricité et de gaz suit la même tendance, avec une augmentation de 14,4 %, contribuant ainsi à l'amélioration globale des performances du secteur.

Sur une base cumulée, les indicateurs confirment cette évolution favorable. En effet, sur les onze premiers mois de l'année 2025, la production d'électricité, de gaz et d'eau progresse de 7,2 % par rapport à la période correspondante de 2024.