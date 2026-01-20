Sénégal: Electricité, gaz et eau - La production augmente de 14,4 % en glissement annuel

20 Janvier 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Bassirou Mbaye

La production d'électricité, de gaz et d'eau affiche une évolution favorable au mois de novembre 2025, comparativement à la même période de l'année précédente. Elle a augmenté de 14,4 % selon les dernières données rendues publiques par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd).

Cette progression est principalement portée par le relèvement de la production d'eau, qui enregistre une hausse de 14,6 % sur la période sous revue. La production d'électricité et de gaz suit la même tendance, avec une augmentation de 14,4 %, contribuant ainsi à l'amélioration globale des performances du secteur.

Sur une base cumulée, les indicateurs confirment cette évolution favorable. En effet, sur les onze premiers mois de l'année 2025, la production d'électricité, de gaz et d'eau progresse de 7,2 % par rapport à la période correspondante de 2024.

Lire l'article original sur Lejecos.com.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.