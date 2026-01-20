Sénégal: Industries extractives - La production en hausse de 39,1%

20 Janvier 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Bassirou Mbaye

La production des industries extractives a connu une progression remarquable au mois de novembre 2025, comparativement à la même période de l'année précédente. Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), elle s'est rehaussée de 39,1 %, traduisant une dynamique soutenue du secteur.

Cette performance est essentiellement liée au démarrage de l'extraction du pétrole au Sénégal, qui constitue désormais un moteur central de la croissance des activités extractives. L'entrée en production de l'or noir marque ainsi un tournant majeur dans la structure du secteur minier et énergétique national.

Toutefois, cette évolution globale masque des contre-performances dans certains segments. En effet, les activités d'extraction de minerais métalliques enregistrent un repli de 33,9 % sur la période considérée. De même, la production des autres industries extractives accuse une baisse plus modérée de 2,1 %.

Sur les onze premiers mois de l'année 2025, la production des industries extractives affiche un bond de 67,7 % par rapport à la même période de 2024, confirmant l'impact significatif de l'exploitation pétrolière sur les performances du secteur.

Lire l'article original sur Lejecos.com.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.