Sénégal: Industries extractives - La production en hausse de 39,1%

La production des industries extractives a connu une progression remarquable au mois de novembre 2025, comparativement à la même période de l'année précédente. Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), elle s'est rehaussée de 39,1 %, traduisant une dynamique soutenue du secteur.

Cette performance est essentiellement liée au démarrage de l'extraction du pétrole au Sénégal, qui constitue désormais un moteur central de la croissance des activités extractives. L'entrée en production de l'or noir marque ainsi un tournant majeur dans la structure du secteur minier et énergétique national.

Toutefois, cette évolution globale masque des contre-performances dans certains segments. En effet, les activités d'extraction de minerais métalliques enregistrent un repli de 33,9 % sur la période considérée. De même, la production des autres industries extractives accuse une baisse plus modérée de 2,1 %.

Sur les onze premiers mois de l'année 2025, la production des industries extractives affiche un bond de 67,7 % par rapport à la même période de 2024, confirmant l'impact significatif de l'exploitation pétrolière sur les performances du secteur.