Madagascar: Bas mangoky - Transformation de l'agriculture via le projet TEFIALA

Le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, par le biais de la mise en oeuvre du projet TEFIALA, financé par le Fonds pour l'Environnement mondial avec l'appui de la FAO, oeuvre pour la transformation de l'agriculture dans le Bas Mangoky, région Atsimo-Andrefana.

Des matériels et équipements agricoles ont récemment été remis aux 1 333 ménages ruraux regroupés au sein de 48 organisations paysannes, en vue de préparer la campagne culturale 2025-2026. Il s'agit notamment de plus de 4 457 matériels et équipements destinés à la production et de plus de 5 656 outils servant à entretenir et protéger les ressources forestières.

En outre, 60 kits d'irrigation solaires ont été mis à leur disposition en vue de promouvoir des pépinières de production durable de jeunes plants et d'aménager des périmètres irrigués. L'objectif consiste à assurer un développement agricole durable intégré, respectueux de l'environnement, tout en contribuant à l'amélioration des sources de revenus des producteurs bénéficiant de l'appui du projet TEFIALA, ou projet de conservation de la biodiversité, restauration et développement durable intégré des sous-bassins versants du Mangoky. L'amélioration des services écosystémiques n'est pas en reste.

Semences certifiées

Dans la foulée, ces producteurs bénéficiaires ont également été dotés d'autres équipements modernes de transformation agricole destinés au développement de la filière apicole dans les forêts de mangroves et sèches, ainsi que des filières riz et maïs. La promotion de ces activités génératrices de revenus permettra d'augmenter leurs sources de revenus.

En revenant sur la préparation de la campagne culturale 2025-2026, le ministère de tutelle, par le biais du projet TEFIALA, a distribué 6 tonnes de semences de riz certifiées dans le but d'améliorer les rendements de productivité agricole tout en rendant plus incitatifs les prix aux producteurs de cette denrée alimentaire. Ce n'est pas tout ! Une distribution de 376 000 boutures de manioc a été effectuée pour développer cette filière contribuant à la sécurité alimentaire des communautés locales.

Priorité

Par ailleurs, le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage mise sur la transformation de l'agriculture en dotant les exploitants agricoles familiaux de 816 équipements de transformation agricole. Ces matériels consistent notamment à exploiter les ressources forestières, les productions agricoles et les produits issus de l'économie bleue. Hormis cela, 1 244 autres outils ont également été remis à ces bénéficiaires en vue de promouvoir les chaînes de valeur orientées vers le marché dans le Bas Mangoky.

« Le soutien au développement rural et aux paysans en particulier constitue la priorité du gouvernement. Raison pour laquelle, nous mettons à leur disposition à temps tous les matériels et équipements ainsi que les intrants agricoles nécessaires à la préparation de la campagne culturale. Nous nous engageons également à renforcer les compétences des producteurs et à réhabiliter les infrastructures hydro-agricoles pour garantir une amélioration de la production agricole », a soulevé le ministre de tutelle, José Nirina Rasatarimanana. De leur côté, les producteurs bénéficiaires ont manifesté leur contentement en affirmant que leurs rendements de productivité vont sûrement augmenter grâce à ces différents appuis. Ils s'engagent également à restaurer les forêts sur une superficie de 25 ha dans le Bas Mangoky.