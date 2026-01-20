Madagascar: Complexe thermal de Ranomafana - La nouvelle gouvernance en cours de mise en place

Vers une gouvernance sous contrôle de l'État. Face aux dysfonctionnements constatés au sein du Complexe thermal de Ranomafana, le ministère de la Santé publique affirme avoir engagé une série de procédures légales et administratives en vue de la nomination de nouveaux responsables.

« Cette décision intervient après des missions d'audit et des descentes sur le terrain ayant mis en lumière des faiblesses dans la gestion humaine, financière et technique de l'établissement », peut-on lire dans un communiqué publié par le département ministériel hier.

Reprise

Conformément au décret de tutelle de 2005, le complexe demeure placé sous l'autorité directe du ministère, qui entend « reprendre pleinement la main sur sa gouvernance ». Dans sa démarche, le ministère avance une première étape qui consiste à sécuriser le cadre juridique par la vérification des statuts, la clarification des compétences et l'identification des postes stratégiques vacants ou contestés.

Un comité technique interne a été chargé de préparer les profils requis et d'examiner les candidatures selon des critères de compétence, d'intégrité et d'expérience dans la gestion des structures sanitaires publiques. L'objectif affiché est d'éviter toute nomination arbitraire et de restaurer la confiance des usagers comme du personnel.

Climat

Au-delà des aspects juridiques, la procédure vise également à pacifier un climat social fragilisé par des tensions et des actes de violence récents. La nomination de nouveaux responsables s'inscrit dans une logique de transition encadrée, destinée à assurer la continuité des soins et la transparence financière.

Le ministère prévoit ainsi un accompagnement administratif des futurs dirigeants, incluant des audits réguliers et des mécanismes de contrôle renforcés. Cette réforme de gouvernance doit permettre de repositionner le complexe thermal non seulement comme un centre de soins fiable, mais aussi comme un pôle touristique générateur de revenus, dans le respect des règles publiques.