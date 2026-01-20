Afrique: CAN 2025 - La CAF dénonce des comportements « inacceptables »

La Confédération africaine de football (CAF) a vivement dénoncé les comportements jugés « inacceptables » de certains joueurs et officiels lors de la finale de la Coupe d'Afrique des nations TotalEnergies 2025, disputée hier soir à Rabat, entre le Maroc et le Sénégal.

La grande fête du football africain, censée être un moment d'unité et de célébration, a été ternie par des incidents regrettables. La Confédération africaine de football (CAF) a publié un communiqué ferme condamnant les attitudes jugées « inacceptables » de plusieurs acteurs de la finale de la CAN 2025, opposant le Maroc au Sénégal dans la capitale marocaine.

Selon l'instance dirigeante, certains joueurs et officiels se sont rendus coupables de comportements déplacés, notamment à l'égard de l'équipe arbitrale et des organisateurs du match. La CAF rappelle que de tels agissements ne sauraient être tolérés dans une compétition de cette envergure, où le respect des règles et des acteurs est primordial pour garantir l'équité sportive et l'image du football africain.

Dans son communiqué, la CAF souligne qu'elle « condamne fortement tout comportement inapproprié survenant lors des rencontres », insistant particulièrement sur les attaques verbales ou gestuelles visant les arbitres et les responsables de l'organisation. L'instance a annoncé qu'elle procédait actuellement à l'examen minutieux de toutes les images disponibles afin d'identifier les personnes impliquées.

Les dossiers seront ensuite transmis aux organes compétents afin que des sanctions appropriées soient prises. Cette démarche vise à rappeler que la discipline et le respect doivent rester au coeur des compétitions, surtout lors d'une finale qui concentre l'attention du continent et du monde entier. La CAN 2025, organisée au Maroc, devait être un symbole de réussite sportive et organisationnelle.

Mais ces incidents viennent assombrir une édition marquée par une forte ferveur populaire et une qualité de jeu saluée par les observateurs. La CAF entend ainsi réaffirmer son autorité et préserver l'intégrité de la compétition, en envoyant un signal clair : le football africain ne saurait tolérer les dérives qui menacent son image et ses valeurs.