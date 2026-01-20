Madagascar: Jiu-jitsu-Championnat d'Europe - «Plus qu'une médaille, j'ai gagné des expériences », dixit Xavi Ranarivelo

20 Janvier 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Manjato Razafy

Le combattant malgache Xavi Ranarivelo a réalisé son rêve en participant, pour la première fois, au Championnat d'Europe de jiu-jitsu organisé par l'IBJJF à Lisbonne. Opposé à un numéro 2 mondial, il n'a pas décroché de médaille, mais repart avec une conviction : l'expérience vaut plus que le métal.

Dès le début du combat, l'Américain Robbey William impose son rythme. « Il a mené avec une clé de cheville et bloqué le combat. J'ai paniqué avec le temps et commis une erreur qui lui a donné trois points », raconte Xavi. Plus lourd de deux kilos, son adversaire a su anticiper chaque mouvement. « Il avait un gabarit qui m'a bloqué facilement. Mais pourtant, on peut le battre », a-t-il insisté, encore déterminé à progresser.

Malgré sa défaite, il préfère retenir les leçons. « Le résultat n'est pas satisfaisant, mais j'ai appris à gérer le temps et la précipitation. Ces expériences valent plus qu'une médaille », confie Xavi. Le voyage de 24 heures depuis Tana, avec escales en Éthiopie et Madrid, a pesé sur sa récupération. « Pour viser un podium, il faut une préparation complète : mode de vie, combats internationaux, sponsoring », souligne-t-il, conscient des efforts à fournir. Au-delà du résultat, cette première participation est déjà une victoire personnelle.

« Rien que de monter sur le tatami, j'avais l'impression d'être un gagnant. Voir en personne des combattants célèbres que je connaissais seulement par vidéo, c'était incroyable », dit-il. Les entraînements dans une grande salle, les sparrings, tout cela lui a ouvert un nouvel horizon et renforcé sa motivation. Xavi ne compte pas s'arrêter là. Cette année, il vise une autre compétition internationale ou un stage à La Réunion avec le club ICON. Et déjà, il annonce que, l'année prochaine, il reviendra à Lisbonne pour décrocher le podium.

