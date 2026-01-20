Madagascar: Humour - « Amour'rire »

20 Janvier 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Recueillis par Maminirina Rado

Le spectacle « Amour'rire » veut s'imposer comme une véritable vitrine de la créativité malgache, où la finesse de l'esprit rencontre l'énergie du stand-up autour de la Saint-Valentin. Avec « Rajao mianakavy », ces acteurs et actrices de la saga « Malok'ila » donnent rendez-vous aux amateurs de comédie et de spectacle humoristique le 15 février à 14h au Cc Esca Antanimena.

L'usage savoureux de la langue, riche en métaphores et en expressions typiques, renforce cette complicité immédiate avec le public. C'est une immersion au coeur de l'identité malgache, où l'autodérision devient un langage universel. En capturant l'essence des relations humaines avec autant de tendresse que de piquant, « Amour'rire » confirme que le rire reste le meilleur trait d'union entre les coeurs.

C'est un cocktail détonnant de vannes percutantes, de parodies hilarantes et de complicité vraie qui vous attend. Que vous soyez fan de la première heure ou simplement curieux de découvrir la nouvelle vague de l'humour, « Amour'rire » est la promesse d'un après-midi mémorable où l'énergie malgache brille de mille feux.

Le spectacle explore avec finesse les relations humaines, les quiproquos amoureux et les travers de la vie quotidienne à Madagascar. Qu'il s'agisse de dépeindre les scènes de ménage, les péripéties administratives ou les contrastes culturels, les artistes réussissent le pari de nous faire rire de nous-mêmes.

