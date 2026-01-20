Madagascar: Palais des Sports Mahamasina - Plus de 22 artistes tuléarois mettront une ambiance survoltée

20 Janvier 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Iss Heridiny

À cette occasion, plus de 22 artistes, issus de différentes générations, se relaieront sur scène pour offrir au public un spectacle exceptionnel. Parmi les têtes d'affiche figurent des artistes de renom tels que Mamy Gotso, Matsubara, Bagzana, Magneva, Jarifa, Kakajoh et Kenny. L'animation sera assurée par les incontournables Pasquet et Tsikivy, garants d'une ambiance conviviale et chaleureuse.

Cet événement se veut avant tout une présentation de voeux et un moment de communion destiné à l'ensemble des ressortissants de la province de Tuléar résidant dans la capitale. Inédit par son ampleur et par sa portée symbolique, il promet une atmosphère festive hors du commun, où les compatriotes tuléarois pourront se retrouver et partager un moment de joie sur un vaste dance-floor aménagé pour l'occasion.

Les rythmes emblématiques du Sud seront à l'honneur : kilalaky, tsapiky, ainsi que la musique urbaine aux sonorités du Tatsimo résonneront au coeur d'Antananarivo, offrant à la capitale un véritable voyage culturel vers le sud de Madagascar.

Au-delà de l'aspect festif, cette manifestation constituera également une précieuse occasion de retrouvailles pour les natifs du Sud établis depuis longtemps à Antananarivo. Le temps d'une journée, la nostalgie et le mal du pays s'effaceront, laissant place à la convivialité, au partage et au renforcement des liens fraternels.

