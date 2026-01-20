Cote d'Ivoire: Emploi jeunes - Un groupe d'entrepreneurs lance une plateforme innovante dédiée à l'employabilité

Permettre aux jeunes, en particulier aux étudiants, d'obtenir une première opportunité d'emploi et donc une première expérience professionnelle ; favoriser leur autonomie financière ; connecter les entreprises à des ressources humaines adaptées, le tout dans un environnement sécurisé et fiable. Tels sont, entre autres, les objectifs de Locomotive, une entreprise de droit ivoirien spécialisée dans les services, qui a décidé d'œuvrer activement pour l'employabilité des jeunes.

Pour lancer sa nouvelle plateforme numérique reliant étudiants, entreprises et particuliers, Locomotive a tenu une conférence de presse le jeudi 15 janvier 2026 dans un réceptif hôtelier à Abidjan-Marcory. En plus de constituer une opportunité de première expérience professionnelle pour les étudiants et un espace privilégié pour les entreprises désireuses de découvrir de jeunes talents, la plateforme se présente comme un outil de valorisation des parcours académiques brillants et un instrument de promotion de l'employabilité des jeunes.

Chargé de présenter la plateforme, Ange Emmanuel Kouassi, responsable technique de l'entreprise, a démontré devant les nombreux étudiants présents que le site est à la fois simple d'usage et hautement sécurisé. L'usager, selon sa démonstration, doit s'abonner -- moyennant une modique somme -- à travers un compte personnel dûment renseigné. Les informations fournies sont ensuite soumises à vérification par les administrateurs afin d'authentifier les profils, permettre au jeune postulant de trouver un emploi correspondant à sa formation et aider l'entreprise à sélectionner le profil recherché.

Deux formules d'abonnement sont proposées : l'une destinée aux étudiants et l'autre aux recruteurs ou chasseurs de têtes. « La vision de Monbrobroli est claire. Il s'agit de faciliter l'insertion professionnelle des jeunes talents tout en offrant aux entreprises et aux particuliers un accès sécurisé à des profils qualifiés et vérifiés », a indiqué le jeune responsable technique.

Pour sa part, Stella Mbayo, directrice commerciale et marketing, a souligné que la plateforme est accessible 24h/24 et disponible en versions mobile et web, téléchargeables sur diverses plateformes. Le vif intérêt suscité par cette initiative a donné lieu à des échanges riches en informations sur les opportunités d'emploi et à des contributions de chefs d'entreprises, en quête de jeunes talents compétents pour booster leurs activités.