Cote d'Ivoire: Eaux et Forêts - Une femme à l'honneur, Mme Hobou Laure Mariette promue commandant

La sous-préfecture d'Anyama a servi de cadre, le lundi 19 janvier 2026, à une cérémonie solennelle d'arrosage des galons en l'honneur de Mme Hobou Laure Mariette, promue au grade de commandant des Eaux et Forêts depuis le 1er janvier 2026. L'événement, empreint d'émotion et de solennité, a réuni autorités administratives et politiques, chefs coutumiers et guides religieux, ainsi qu'une foule de parents, amis, collègues et sympathisants venus saluer un parcours professionnel exemplaire.

Cheffe du Cantonnement des Eaux et Forêts d'Anyama, la nouvelle commandante a exprimé sa profonde gratitude aux plus hautes autorités de l'État. « Je tiens à exprimer mes sincères remerciements à Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, Président de la République et Chef suprême des Armées, pour la confiance qu'il m'a accordée en me hissant à ce grade d'officier supérieur », a-t-elle déclaré.

Elle a également rendu grâce à Dieu et salué le soutien indéfectible de ses parents, de sa communauté religieuse, des autorités administratives, du ministère des Eaux et Forêts dirigé par M. Laurent Tchagba, ainsi que de tous ceux qui l'ont accompagnée par leurs conseils et leur appui.

Pour Mme Hobou Laure Mariette, cette promotion est avant tout la reconnaissance d'un travail collectif. « Ce grade est le fruit d'un engagement d'équipe et du dévouement de mes collaborateurs dans l'exécution de nos missions régaliennes », a-t-elle souligné, avant d'ajouter que cette distinction constitue non pas un aboutissement, mais un nouveau départ. Elle s'est engagée à redoubler d'efforts pour atteindre les objectifs assignés à son service et répondre efficacement aux attentes des populations.

Prenant la parole, le sous-préfet d'Anyama, M. Ladji Mory Sylla, a salué une promotion méritée, reflet de la confiance renouvelée de l'institution envers un officier appelé à assumer des responsabilités accrues. Il a rappelé que depuis sa prise de fonction le 4 février 2022, Mme Hobou Laure Mariette s'est distinguée par une présence constante sur le terrain, une gestion administrative rigoureuse et des relations constructives avec les populations.

Il a notamment mis en lumière l'organisation réussie de la Journée nationale de l'Arbre, le 5 juillet 2025 dans le village de Mpody, sous le thème « Pour la paix, je plante un arbre », une initiative qui a mobilisé les forces vives locales autour des enjeux de reboisement et de protection de l'environnement.

Face aux défis liés à l'urbanisation rapide, à la pression foncière et à la dégradation progressive des espaces naturels à Anyama, le sous-préfet a exhorté la commandante et son équipe à renforcer la vigilance, le dialogue avec les populations et la collaboration interservices, afin de préserver durablement l'environnement et de consolider la cohésion sociale.

Par cette promotion et l'hommage qui lui est rendu, Mme Hobou Laure Mariette apparaît désormais comme l'une des figures montantes du corps des Eaux et Forêts, appelée à jouer un rôle majeur dans la protection des ressources naturelles et la promotion du développement durable à l'échelle locale et nationale.