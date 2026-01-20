Cote d'Ivoire: Promotion de la paix et du développement durable - Un jeune Ivoirien confirmé à la tête d'une ONG internationale

L'organisation internationale Global Peace Chain, membre observateur des Nations unies pour la promotion de la paix dans le monde, a renouvelé sa confiance à Dosso Mouhamadou, reconduit à la tête de l'institution le 11 décembre 2025. Cette reconduction consacre un leadership affirmé et un engagement constant en faveur de la paix, de la cohésion sociale et du développement durable, en Côte d'Ivoire comme à l'échelle internationale.

L'information a été rendue publique le lundi 19 janvier 2026 à Abidjan, à travers un communiqué du bureau international de l'organisation. « Je suis heureux de vous annoncer que l'organisation internationale Global Peace Chain, membre observateur des Nations unies pour la promotion de la paix dans le monde, m'a renouvelé sa confiance pour présider aux destinées de l'institution en Côte d'Ivoire », a déclaré Dosso Mouhamadou.

À travers ce nouveau mandat, il entend poursuivre et intensifier ses actions en faveur d'une société ivoirienne apaisée, en mettant un accent particulier sur l'éducation à la paix, la participation active des jeunes et la promotion des Objectifs de développement durable (Odd). Convaincu que la paix constitue le socle de tout progrès, il soutient que, sans stabilité, aucun développement économique durable n'est possible.

Acteur reconnu de la promotion des valeurs de dialogue, de solidarité et du vivre-ensemble, Dosso Mouhamadou cumule plus de dix années d'expérience dans le domaine de la consolidation de la paix. Son parcours est jalonné de nombreuses initiatives structurantes, parmi lesquelles les programmes « Vivre ensemble en Francophonie », le Sommet international de la jeunesse de Côte d'Ivoire et l'Ivorian Youth SDGs Summit, tous axés sur l'engagement citoyen des jeunes et la sensibilisation aux enjeux du développement durable.

Sous son impulsion, Global Peace Chain a considérablement renforcé son rayonnement et consolidé sa position d'organisation de référence dans la promotion d'un monde plus juste, inclusif et solidaire. L'institution a ainsi organisé plusieurs forums internationaux pour la paix à New York, Londres, au Canada, à Bakou, au Kenya, au Qatar, en Afrique du Sud et à Dubaï. Un premier forum est par ailleurs annoncé prochainement à Paris, marquant une nouvelle étape majeure de son expansion internationale.

Leader de jeunesse engagé, Dosso Mouhamadou est également fondateur et président de l'Association des plateformes d'entrepreneurs étudiants de Côte d'Ivoire, cofondateur de l'Union de la jeunesse africaine pour la démocratie, et membre du think tank panafricain « Afrique des Idées », basé à Paris. Il est par ailleurs membre influent de plusieurs réseaux et organisations de jeunesse aux niveaux continental et international.

Sa reconduction à la tête de Global Peace Chain constitue une véritable fierté pour la Côte d'Ivoire, illustrant le rôle croissant de la jeunesse ivoirienne dans la construction de la paix et le rayonnement du pays à l'international. Fondée le 2 juillet 2018, Global Peace Chain est une organisation mondiale de consolidation de la paix dont le siège social est basé aux États-Unis.