Sénégal: Ferveur à l'entrée de l'autoroute Seydina Limamou Laye en attendant le début de la parade des Lions

20 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Des dizaines de personnes ont commencé à se masser à l'entrée de l'autoroute Seydina Limamou Laye, à Dakar, en attendant l'arrivée des Lions pour une parade dans les rues de la capitale sénégalaise.

L'équipe nationale de football du Sénégal, arrivée au bercail dans la nuit de lundi à mardi, a été accueillie en grande pompe aux abords de l'Aéroport international Blaise-Diagne (AIBD) de Dias, avant d'être escortée jusqu'à leur hôtel à Diamniadio où les Lions ont passé la nuit. La parade des Lions à travers la ville doit démarrer vers 11 heures, à partir de la jonction entre l'autoroute Dakar-Diamniadio et l'autoroute Seydina Limamoulaye .

Les inconditionnels des Lions ont déjà rallier l'école privée franco-arabe Mariama Niasse, où doit partir leur procession à travers les rues de Dakar. Un camion de sonorisation est déjà positionné pour l'animation, dans une ambiance déjà survoltée. Des éléments du Groupement mobile d'intervention (GMI) de la Police et des sapeurs-pompiers ont été aussi déjà prépositionnés pour encadrer la parade . Après un tour à travers les artères de Dakar, une réception officielle est également prévue dans l'après-midi au palais de la République.

