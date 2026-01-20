Afrique: Les Lions et leur deuxième sacre continental toujours en exergue

Dakar — Les quotidiens parvenus mardi à l'APS continuent de commenter le deuxième sacre des Lions en Coupe d'Afrique des nations (CAN), en attendant la parade des joueurs de l'équipe nationale du Sénégal dans les rues de Dakar à partir de midi.

"Le Sénégal a conquis une deuxième étoile au terme d'une finale électrique contre le Maroc (1-0)", dimanche à Rabat. "Mais au-delà du but libérateur de Pape Guèye en prolongation, cette soirée restera gravée dans les mémoires pour des scènes qui ont frôlé l'interruption définitive du match à cause de décisions arbitrales controversées", écrit Le Quotidien.

Le journal ajoute que le Stade Moulay Abdallah, qui a abrité la finale de la CAN 2025, dimanche, "n'était plus une enceinte sportive, mais une poudrière. Entre un retrait de terrain historique, une Panenka manquée et un éclair de génie, le Sénégal a décroché sa deuxième étoile (1-0) au terme d'un scénario que même le plus audacieux des scénaristes n'aurait pu écrire."

Ce faisant, les Lions "brisent le rêve du Maroc", souligne Sud Quotidien. "Face à l'hostilité de Rabat et aux défaillances d'une CAF sous tutelle, les Lions de la Téranga ont opposé la plus belle des réponses : celle du terrain et de l'honneur", écrit le quotidien Yoor-Yoor. Selon cette publication, le Sénégal "n'a pas seulement décroché sa deuxième couronne continentale ; il a restauré une fierté nationale que ni les intrigues de salon, ni le dédain protocolaire n'ont pu ébranler".

"Sur chaque mètre carré de terrain, les joueurs ont incarné la discipline, le courage et la solidarité [pour offrir] au peuple sénégalais un moment de communion unique, où le sport devient vecteur d'unité et de gloire", ajoute Yoor-Yoor. Walfquoidien note que le Sénégal "n'a pas acquis [sa] seconde étoile, ex-nihilo", ajoutant que le sélectionneur national, Pape Thiaw, et ses joueurs "ont été bien cohérents dans leur projet de jeu".

Les quotidiens rapportent par ailleurs que les Lions ont été accueillis dans la nuit de lundi à mardi "par une grande foule" à l'Aéroport international Blaise Diagne de Diass, en attendant une parade prévue dans les rues de Dakar en fin de matinée, suivie d'une réception au palais de la République. "La République s'incline, le peuple exulte", titre à ce sujet L'Observateur. "Les Lions débarquent en héros", affiche le quotidien L'As, en signalant que les joueurs sénégalais "ont foulé le sol sénégalais hier [lundi] peu avant minuit [...]".

"À leur arrivée, les Lions de la Téranga ont été salués par le chef de l'État, le Premier ministre, les membres du gouvernement ainsi que des représentants de l'Assemblée nationale", ajoute L'As. Les Lions "accueillis en héros", après leur sacre au Maroc, "malgré tout le sabotage arbitral, un stade hostile, les enfantillages de la CAF", la Confédération africaine de football, rapporte Libération.

"Près de 10 heures d'attente pour accueillir les Lions à l'AIBD", l'Aéroport international Blaise Diagne de Diass, relève le quotidien L'Info. "Une véritable marée humaine a pris d'assaut les alentours de la plateforme aéroportuaire pour accueillir les héros du football sénégalais", indique L'Info. Il ajoute : "Ni la fraicheur de la nuit, ni le vent n'ont découragé les supporters, venus en masse de Dakar, Diass, Rufisque, Thiès et des localités environnantes" pour accueillir les Lions.