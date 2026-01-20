Sénégal: 'Ziaar Xuntu Bi à Ngor' - des fidèles revigorés par la causerie de l'imam Mame Libasse Laye

Dakar — Des fidèles layènes disent avoir été confortés dans leur foi après la causerie annuelle du 146e anniversaire de l'Appel de Seydina Limaou Laye, organisée lundi en fin de journée à la grotte de Ngor communément appelée "Ziaar Xuntu Bi".

L'imam Mame Libasse Laye est revenu, à cette occasion, sur les miracles attribués à Seydina Limamou Laye Al Mahdi, notamment quand il ordonna à la mer de reculer, alors que des fidèles étaient menacés par les eaux, en période de marée haute. Il a alors tracé, dans le sable, une ligne que la mer n'a plus franchie, selon la tradition. "Seydina Limamou Laye disait que la mer suivait ses recommandations. Il attesta que la mer était une créature de Dieu connaissant son rang et qu'elle lui obéirait. Depuis lors, la mer n'a plus jamais franchi la ligne tracée par le saint homme", souligne Mame Libasse Laye.

Il a fait observer que des moyens colossaux sont mis en œuvre désormais pour contrer l'avancée de la mer et protéger l'environnement, mais personne ne peut imiter Seydina Limamou Laye Al Mahdi. Devant une assistante tout de blanc vêtue, hommes, femmes et enfants, signe de pureté pour les fidèles, et en présence du khalife général de la famille layène, Seydina Mouhamadou Al Amine Laye, il a affirmé que le Mahdi a eu de Dieu "quelque chose d'unique", qui n'a été donnée à personne d'autre.

"Il a parlé des miracles du Mahdi, notamment lorsqu'il a fait reculer la mer, parlé à la mer, mais également le fait de donner le souffle de la vie [...]", a réagi ce fidèle layène venu de Cambérène, qui a préféré garder l'anonymat, non sans saluer "le message percutant" de Mame Libasse Laye sur les miracles de Baye Laye. "Depuis plus de vingt ans que je viens ici, à chaque fois, je repars avec une foi inébranlable. Ces instants passés ici ont raffermi ma foi", explique-t-il après un échange avec l'APS.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le "Takussan Xuntu Bi" à Ngor attire aussi beaucoup de fidèles venus se recueillir dans la grotte où la lumière du Mahdi a séjourné mille ans avant son apparition sur terre, selon la tradition layène. Après la causerie de Mame Libasse Laye, les fidèles se sont tous rués vers la grotte en question, en file indienne, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Ibou Guèye, venu de Bargny, chaussures à la main, compte parmi ces fidèles.

"Le fait de mettre mes pieds dans ceux du Mahdi, d'effectuer mon ziar et de revisiter son parcours, ravive notre foi. Je retiens de la causerie beaucoup d'enseignements", dit-il. Son fils à ses côtés, il se dit très content d'avoir pu effectuer pour la première fois son premier pèlerinage sur ce site considéré comme sacré.