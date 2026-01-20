Sénégal: A l'AIBD, les Lions accueillis en triomphe avant une parade prévue en fin de matinée

Dakar — L'équipe nationale de football du Sénégal a été accueillie en grande pompe dans la nuit du lundi au mardi aux abords de l'Aéroport international Blaise-Diagne (AIBD) de Dias. Une mobilisation exceptionnelle des supporters qui donne un "avant-goût" de la fête qui se prépare en leur honneur à travers la parade prévue en fin de matinée dans les rues de Dakar.

Arrivés peu après minuit par vol spécial, les joueurs et leur encadrement ont été accueillis en grande pompe sur le tarmac de l'Aéroport international Blaise-Diagne de Diass (AIBD). L'appareil A320 affrété par la compagnie Air Sénégal, transporteur et partenaire de la sélection sénégalaise, a été arrosé d'eau par deux citernes des sapeurs-pompiers en guise de bienvenue à son atterrissage, alors qu'il se dirigeait vers le pavillon présidentiel.

L'avion a ensuite longtemps manœuvré avant de s'arrêter devant un public de privilégiés composé de personnalités de l'État, de journalistes, de forces de sécurité, et de membres du personnel de l'AIBD. Munis de téléphones portables, les supporters des Lions ne perdaient rien de l'arrivée du deuxième trophée des Lions et voulaient chacun immortaliser cette scène, mais le dispositif sécuritaire exceptionnel en place a permis de canaliser la foule. Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, en compagnie de son Premier ministre, Ousmane Sonko, a ensuite rejoint le tarmac pour accueillir les vainqueurs de la CAN 2025.

Le président de la République et son Premier ministre ont dû attendre quelques minutes, avant l'apparition du sélectionneur national Pape Thiaw et de son capitaine Kalidou Koulibaly portant le trophée. Ils sont suivis, pendant une dizaine de minutes, des autres joueurs, alors que dehors, les premiers feux d'artifice illuminaient déjà le ciel de Diass. Le président Faye a adressé un message de félicitations aux Lions, visiblement fatigués par le voyage et un mois de compétition éprouvant, avant de leur donner rendez-vous ce mardi pour une réception officielle au palais de, la République.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Sadio Mané et ses partenaires ont ensuite fait une dizaine de minutes pour saluer les membres du gouvernement, les députés de l'Assemblée nationale de la majorité et de l'opposition, entre autres personnalités présentes à leur accueil. À leur sortie du pavillon spécial, un dispositif impressionnant d'éléments du Groupement d'intervention de la Gendarmerie (GIGN) et de la Brigade d'intervention polyvalente (BIP) était déjà en place pour sécuriser la sortie des Lions et réguler la circulation.

Installés dans un bus aménagé, les champions d'Afrique sont sortis de l'AIBD sous une escorte impressionnante de motards, de véhicules du GIGN et de la BIP. À peine sortie de l'AIBD, vers une heure du matin, le cortège des Lions a eu droit à un spectacle exceptionnel offert par l'escadron monté de la Gendarmerie nationale. Un moment tout simplement féérique, faisant écho à une ambiance qui a rythmé le cortège des Lions tout au long de leur trajet vers leur hôtel à Diamniadio.

Tout y passait : feux d'artifice, fumigènes, rythmes endiablés de tam-tam dont les échos s'accéléraient à l'approche des véhicules du cortège des Lions. Des centaines de Sénégalais étaient déjà massés à l'entrée de la ruelle menant au pavillon présidentiel pour attendre les doubles champions d'Afrique. Malgré le retard accusé par le vol spécial, les supporters des Lions ont patienté des heures, en chantant et dansant. Certains pensionnaires de l'équipe nationale, touchés, se sont mis debout dans leur bus pour les saluer et les remercier, immortalisant cette scène carnavalesque avec leurs téléphones portables.

La foule a accompagné le cortège des Lions sur plusieurs kilomètres, et il a fallu aux supporters une trentaine de minutes pour rejoindre l'autoroute à péage. Le cortège a enfin pu s'ébranler vers Diamniadio, mais des inconditionnels des Lions se signalaient de temps en temps, le long de l'autoroute, malgré l'heure tardive.À la sortie de l'autoroute également, des centaines de Sénégalais attendaient les Lions avec des fumigènes et des feux d'artifice. Le dispositif sécuritaire impressionnant a fait preuve de tact pour canaliser la foule et permettre au cortège des Lions d'atteindre leur hôtel.

À l'entrée de l'établissement, une autre surprise attendait les Lions : une troupe de musiciens qui tenait à participer à la fête à sa manière. Les Lions rejoignent enfin leurs chambres sous les applaudissements du personnel de l'hôtel. Les champions d'Afrique vont se reposer en attendant la grande parade prévue mardi en fin de matinée dans les rues de Dakar. Une réception officielle est également prévue dans l'après-midi au Palais de la République.