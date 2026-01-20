Sénégal: AIBD-Diamniadio, la parade anticipée des Lions au rythme des supporters

Dakar — L'accueil réservé aux Lions du football, lundi soir à l'Aéroport international Blaise Diagne de Diass, en présence du président de la République et du gouvernement, marque le premier acte de la célébration du sacre continental, dont un avant-goût a été donné par une parade anticipée jusqu'à l'hôtel de Diamniadio.

Les joueurs de l'équipe nationale du Sénégal ont atterri à l'AIBD, peu après minuit, en provenance de Rabat, auréolés de gloire après avoir remporté la deuxième Coupe d'Afrique des nations de football de l'histoire du pays. En finale, les Lions ont dominé le pays hôte, le Maroc, grâce à un but décisif inscrit à la 94e minute par Pape Guèye, offrant ainsi au Sénégal un sacre historique au bout du suspense.

Les joueurs et le staff technique ont foulé le sol sénégalais vers 00 h 20. Le sélectionneur national, Pape Thiaw, est apparu le premier sur le tarmac de l'aéroport de Diass, suivi du capitaine Kalidou Koulibaly, tenant fièrement le trophée. Édouard Mendy, Idrissa Gana Guèye, accompagné de ses enfants, Ibrahim Mbaye, puis le reste de l'effectif, ont rejoint le groupe dans une ambiance chargée d'émotion. Malades le jour de la finale, Ousseynou Niang, Krépin Diatta et Pape Matar Sarr ont également effectué le voyage retour avec leurs coéquipiers.

Les champions d'Afrique ont été accueillis sur le tarmac par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et le Premier ministre, Ousmane Sonko, drapés des couleurs nationales, en compagnie de plusieurs membres du gouvernement. À l'issue de l'allocution de bienvenue du chef de l'État, dans laquelle Bassirou Diomaye Faye a exprimé sa "fierté", les joueurs ont salué les autorités présentes, le capitaine Koulibaly présentant le trophée à une ligne interminable de personnalités, chacun voulant immortaliser l'instant historique.

Les Lions ont ensuite rejoint leur bus majestueusement peint aux couleurs nationales pour rallier leur hôtel de Diamniadio. À l'extérieur de l'aéroport, des dizaines de supporters, rassemblés depuis plusieurs heures, attendaient avec ferveur leurs héros, qui viennent d'écrire une nouvelle page dorée du football sénégalais. Le bus imposant a été ralenti par une foule curieuse, surexcitée, malgré l'escorte, bravant le froid le long du trajet AIBD-Diamniadio.

Il était encore 2h du matin lorsque ce bus impérial des Lions, frappé de la mention "Champions d'Afrique", s'est ébranlé sur l'autoroute à péage pour s'échapper à une foule en liesse. Certains joueurs, déjà fortement impressionnés, ont sorti la tête pour prendre quelques images. La ferveur ne s'estompe pas avec les fumigènes de joie sublimant cette caravane aux belles couleurs vert-jaune-rouge. Les inconditionnels supporters ont déjà annoncé la couleur de la parade de mardi. L'ambiance. Les émotions.