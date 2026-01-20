Madagascar: CCI Ivato - Le colonel Randrianirina rassure les bailleurs de fonds

Le Chef de l'État a donné le coup d'envoi des assises pour la relance économique, hier, au CCI Ivato. Il a profité de son discours pour rassurer les bailleurs traditionnels.

Tous azimuts. Le colonel Michaël Randrianirina, Chef de l'État, a une nouvelle fois réaffirmé la ligne diplomatique de Madagascar, hier, dans son discours d'ouverture des Assises pour la relance économique. Néanmoins, dans une phrase qu'il a glissée au milieu de son allocution, il s'est voulu rassurant vis-à-vis des partenaires traditionnels de la Grande Île.

« Enfin, Madagascar réaffirme sa disponibilité à renforcer et à poursuivre sa coopération avec ses partenaires traditionnels ainsi qu'avec tous ceux qui souhaitent encore travailler avec nous, dans le respect constant des intérêts du peuple malgache», déclare alors le locataire d'Iavoloha. Au tout début de sa prise de parole, il a même fait quelques compliments à Roland Kobia, ambassadeur de la Délégation de l'Union européenne (UE), afin de détendre l'ambiance de la cérémonie qui s'est tenue au Centre de conférence internationale (CCI), d'Ivato.

Le colonel Randrianirina a prononcé cette phrase dans la partie de son allocution où il aborde les initiatives étatiques pour renforcer les partenariats internationaux pour booster la relance économique. Un point également soulevé par l'ambassadeur Kobia. Parmi les orateurs de la cérémonie au CCI Ivato, le diplomate a souligné qu'une bonne dynamique économique passe par la coopération et la confiance entre tous les acteurs au sein du système étatique.

« On n'arrive à rien tout seul. On obtient des résultats par la coopération et la confiance », affirme ainsi l'ambassadeur de l'UE en citant notamment l'État, le secteur privé et les organisations civiles. Dans le processus de relance économique de Madagascar, il avance aussi le rôle des partenaires internationaux, « qui peuvent et qui doivent accompagner le pays dans ce processus avec des idées, des propositions (...) du financement, des investissements ». Anticipant l'intervention du locataire d'Iavoloha, le diplomate ajoute, « dans le respect de la souveraineté du pays puisqu'il ne s'agit que de propositions ».

Ambition et souhait

Avant de s'adresser aux bailleurs traditionnels, le président de la Refondation de la République a toutefois égrainé les démarches engagées par son administration dernièrement pour booster le partenariat économique malgache avec l'international. Le colonel Randrianirina informe notamment que « l'État a déjà engagé une coopération avec les pays du Golfe. Des réflexions et la mise en place d'une plateforme commune sont en cours afin de permettre au secteur public et au secteur privé de travailler ensemble ».

L'homme fort de la République explique ainsi que « cette plateforme commune aura pour mission d'orienter, de coordonner, de sécuriser et d'accélérer les investissements. Elle protégera et accompagnera les projets en provenance des pays du Golfe ainsi que ceux des investisseurs malgaches dans les secteurs de l'énergie, des infrastructures, de l'agriculture, de l'industrie et du numérique, afin de les transformer en emplois, en échanges de compétences et en prospérité partagée pour notre pays ».

L'officier supérieur réaffirme aussi que « Madagascar ambitionne et souhaite devenir pays partenaire au sein des BRICS et entend participer au Sommet des BRICS qui se tiendra en Inde ». Il rappelle aussi que durant sa rencontre avec Cyril Ramaphosa, président sud-africain, la semaine dernière, le renforcement de la coopération entre Madagascar et l'Afrique du Sud a été évoqué. Il cite le secteur des infrastructures routières, celui des télécommunications et la relance des entreprises publiques stratégiques comme la Société d'études, de construction et de réparation navales (Secren).

À écouter l'agencement du discours du Chef de l'État, bien que Madagascar souhaite renforcer ses relations avec ses partenaires traditionnels, il compte aussi les diversifier dans cette optique d'une coopération tous azimuts.