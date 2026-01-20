Afrique: Basketball 3X3 - Fandriana célèbre sa championne d'Afrique, Sambatra Tokiniaina

Fandriana a vécu un moment historique en honorant Sambatrarimiora Tokiniaina, sacrée championne d'Afrique de basketball 3x3 samedi et dimanche derniers.

Deux journées de fête et d'émotion ont marqué la ville de Fandriana les 17 et 18 janvier derniers avec la réception et la présentation officielle de Sambatrarimiora Tokiniaina, sacrée championne d'Afrique, à la population de Fandriana.

Le samedi, dès 10 heures du matin, la ville s'est animée aux couleurs de la fête. Un imposant cortège a sillonné les rues, accompagné de chants, d'applaudissements et de klaxons, pour célébrer l'enfant du pays, devenue championne d'Afrique avec les Ankoay. La ferveur populaire a rapidement transformé cet hommage en un véritable événement communautaire, mêlant solennité et joie collective.

Placée sous le haut patronage du député Zavamanitra Andriamiharivolamena, parrain de la championne, la cérémonie a réuni le chef de district, Ny Ony Mirana Dina Henintsoa, l'adjoint au maire, Adolph Andriatsivahiny, le représentant de la Fédération malagasy de basketball, Hasina Fanantenana Ramahandrimanana, le coach des Ankoay, Eli Rakotonirina, ainsi que le représentant de la Direction régionale de la jeunesse et des sports d'Amoron'i Mania. Autorités, institutions et population ont partagé un moment unique, symbole de fierté pour toute la ville.

Très émue, Sambatrarimiora Tokiniaina a pris la parole pour remercier la population de Fandriana : « Cet accueil chaleureux m'a profondément touchée. J'exprime ma reconnaissance envers les autorités locales, surtout le club Tamifa qui m'a formée au début et qui a contribué au résultat obtenu aujourd'hui », a déclaré la championne.

Mobilisation massive

Dans l'après-midi du samedi et tout au long de la journée de dimanche, l'événement a dépassé la simple célébration. Des tournois de basketball 3x3 ouverts à toutes les catégories, des U10 aux Seniors Open, filles et garçons confondus, ont été organisés pour promouvoir la pratique à la base.

Une jeune joueuse de basketball, Nambinina Harimanantenasoa, veut suivre le parcours de Sambatra : « Mon rêve est de jouer au basketball de haut niveau et rejoindre les Ankoay si Dieu le veut ».

Les ateliers de découverte et de perfectionnement du basketball 3x3, les formations d'entraîneurs et les séances de recyclage pour arbitres ont rencontré un franc succès, traduisant une volonté de structurer durablement le basketball 3x3 à Fandriana.

Les retrouvailles avec la famille et les proches ont ajouté une dimension émotionnelle à l'événement. Sambatra a partagé sa joie de revoir sa famille et les habitants, certains émus jusqu'aux larmes. La mobilisation massive des enfants a également permis à la championne d'échanger avec eux, découvrant leurs rêves et leurs ambitions. Deux journées mémorables qui resteront gravées dans l'histoire de Fandriana, célébrant un exploit inédit et posant les bases d'un héritage sportif inspirant pour les jeunes générations.