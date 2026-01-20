Madagascar: Exposition - Dendrophile inaugurée à la Zone Zital

La troisième et dernière étape de l'exposition Dendrophile a été officiellement inaugurée le 17 janvier à la Zone Zital Ankorondrano, réunissant dix artistes engagés autour de l'arbre et de l'urgence environnementale.

Portée par Antson'ny Tontolo Miaina, l'exposition principale Dendrophile a été officiellement inaugurée le 17 janvier à la Zone Zital Ankorondrano, un espace ouvert à tout public. Placée sous la curation indépendante de Ihoby Rabarijohn, cette troisième étape marque l'aboutissement d'un parcours artistique engagé en faveur de la nature, après deux premières phases déployées hors les murs et au Ravinala Airport.

Intitulée Dendrophile -- « mpankafy hazo » en malgache -- l'exposition célèbre l'amour des arbres à travers des approches variées mêlant art contemporain, design, sculpture et installation. L'arbre y est abordé comme symbole de vie, d'ancrage, de verticalité et de lien entre la terre et le ciel, mais aussi comme témoin silencieux des bouleversements climatiques.

À découvrir

Dix artistes participent à cette exposition : FanjaR, Jessica Solomon, Iandry Randriamandroso, Kiady Ratovoson, Johary Ravaloson, Noely Ratsimiebo, Rado Ramilison, Sham'Archi, Joan Razafimaharo et Miangaly Elia, chacun affirmant une écriture artistique singulière. FanjaR explore la canopée de son imaginaire et personnifie l'arbre à travers le dessin et le recyclage.

Kiady Ratovoson met en scène le cycle de vie de l'arbre dans son installation vivante Mother Tree. Iandry Randriamandroso s'inspire du Baobab amoureux, arbre emblématique de Madagascar, pour évoquer l'union et le mouvement.

L'ensemble des oeuvres est désormais à découvrir sur place à la Zone Zital, offrant au public un parcours riche et sensible où l'art devient un vecteur de réflexion et de sensibilisation à la protection de la nature.