Madagascar: Enseignement technique - Le numérique intégré dans les pratiques pédagogiques

L'employabilité des jeunes sera renforcée. Grâce au projet D-CLIC, mille jeunes, répartis dans les quatre grandes régions d'Antananarivo, Antsirabe, Toamasina et Toliara, bénéficieront de formations adaptées aux exigences du numérique et aux métiers émergents.

« Le ministère a fait de la mise en place de formations professionnelles l'une de ses stratégies, en veillant particulièrement à ce qu'elles soient adaptées aux besoins du marché de l'emploi. Il ne s'agit pas de proposer des formations sans définir clairement les secteurs concernés, les métiers visés et les besoins réels du marché.

Ces formations portent notamment sur le développement web, le développement d'applications mobiles ainsi que le marketing », a indiqué Antonio Tsilefa, ministre de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle (METFP), à l'occasion du lancement officiel de la formation des formateurs en compétences numériques au Lycée Technique et Professionnel Alarobia, hier. Ce projet est organisé par le METFP en partenariat avec l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF).

Cette initiative représente une étape majeure dans l'intégration du numérique au sein de l'enseignement technique et professionnel. « Trente formateurs bénéficieront de cette formation intensive de trente jours, répartie en trois phases : 10 jours en présentiel, 10 jours à distance, puis 10 jours en présentiel. L'objectif est de moderniser les pratiques pédagogiques et de mieux préparer les jeunes aux besoins du marché de l'emploi », poursuit le ministre.

Le projet D-CLIC illustre la volonté du ministère d'intégrer le numérique dans la pédagogie, en formant des enseignants capables de transmettre efficacement ces compétences aux apprenants. Les autorités espèrent ainsi renforcer l'employabilité des jeunes et promouvoir une éducation plus moderne et interactive.

Source : ITW ministre de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, à l'occasion du lancement officiel de la formation des formateurs en compétences numériques au Lycée Technique et Professionnel Alarobia, hier.