Madagascar: Intempéries - De fortes précipitations arrosent la majeure partie de l'île

Abondantes. Météo Madagascar a annoncé, dans son bulletin météorologique publié hier, que de fortes pluies s'abattront sur la majeure partie du territoire au cours des deux prochains jours. Les Hautes Terres centrales ainsi que plusieurs zones de l'intérieur Nord-ouest du pays devraient être particulièrement concernées. Ainsi, des risques accrus d'inondations et de glissements de terrain dans certaines régions vulnérables sont à craindre.

Face à cette situation, une alerte aux fortes pluies a été déclenchée dans plusieurs régions, notamment Betsiboka, Bongolava, Itasy, l'Ouest de Vakinankaratra, Amoron'i Mania, Ambato Boeny ainsi que dans l'intérieur de Sofia. Les autorités locales sont appelées à redoubler de vigilance et à anticiper d'éventuelles perturbations dans la vie quotidienne des populations, notamment sur les routes et dans les zones habitées proches des rivières.

« Ailleurs, la perturbation actuellement présente dans le canal du Mozambique se dirige vers la côte Ouest de Madagascar. Cependant, la probabilité de son évolution en cyclone reste faible », explique Lahatra Mampionona, prévisionniste à la Direction générale de la Météorologie.

Parallèlement, d'autres régions sont placées en alerte verte pour demain. Il s'agit d'Atsimo Andrefana, Anosy, Androy, Ihorombe et Atsimo Atsinanana.

Selon Lahatra Mampionona toujours, les cumuls de précipitations pourraient atteindre entre 40 et 80 mm en l'espace de 24 heures, d'après les prévisions établies pour les trois prochains jours. Cette situation met en lumière la nécessité pour les habitants des zones à risque de rester attentifs aux communications officielles, d'éviter les déplacements non essentiels et de prendre toutes les précautions possibles pour protéger leurs biens et leurs proches.

Des quartiers exposés aux risques de crues

Les habitants des communes de la plaine d'Antananarivo traversées par la rivière Sisaony sont appelés à la vigilance face au risque de crues. Les communes concernées sont Tsiafahy, Androhibe, Antsahadinta, Bongatsara, Antanetikely, Ambohijoky, Alatsinainy Ambazaha, Ampahitrosy, Soalandy, Ampanefy, Soavina, Anosizato Andrefana, Ampitatafika, Ambavahaditokana, Fenoarivo, Itaosy, Ambohijanaka, Fiadanana et Ampangabe, selon le bulletin publié par l'APIPA (Autorité pour la protection contre les inondations dans la plaine d'Antananarivo) le 19 janvier à 8 h.Au cours des dernières 24 heures, le niveau de la Sisaony a augmenté de 0,60 mètre à Andramasina, même si une baisse est attendue dans les heures à venir.

À Ampitatafika, le niveau atteint 2,50 mètres et devrait continuer à monter, se rapprochant du seuil d'alerte jaune fixé à 3,00 mètres.La situation demeure contrastée sur la rivière Ikopa, avec une baisse observée à Ambohimanambola mais une hausse à Bevomanga. La rivière Mamba enregistre également une montée de son niveau.Par ailleurs, suite à ces fortes pluies, Météo Madagascar a maintenu une alerte verte pour la montée des eaux le long des rivières suivantes : Betsiboka (districts de Marovoay, Ambato Boeny) et Mangoro (district de Mahanoro).

Aucune alerte n'a été émise pour les rivières Mahavavy Sud et Tsiribihina, mais leur évolution reste étroitement surveillée.Face à cette évolution, les autorités appellent les populations des communes concernées à rester vigilantes et à respecter strictement les mesures de prévention recommandées.