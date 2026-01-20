Madagascar: Portrait - Rahf incarne la musique classique

La musique s'impose très tôt dans la vie de Rahf. Dès l'âge de 4 ans, il rejoint la chorale Fitafisoa FJKM Soanierana, encadré par Manantena Rakotoarisoa, qui lui enseigne également le piano. À 8 ans, il intègre le Centre National d'Enseignement de la Musique pour suivre des cours de piano avec Pauline Razafinohatra. À 13 ans, il découvre la chorale oecuménique Seta Tafaray, qui lui ouvre les portes des grandes œuvres classiques occidentales. Il complète sa formation auprès de Jaona Rahenintsoa, pianiste spécialiste de Beethoven, compositeur qu'il admire profondément.

À 14 ans, il rejoint le Choeur Liturgique Chrétien de Tananarive (CLCT), où il interprète pendant plus de 10 ans des oeuvres de Mozart, Vivaldi, Bach, Berlioz et autres maîtres classiques. Sur le plan académique, il obtient un diplôme en Commerce à l'Institut Supérieur Polytechnique de Madagascar, avant de se tourner vers les sciences humaines à l'Université d'Antananarivo, où il décroche un master en Interculturalité et Entreprise.

En 2012, Rahf relance le choeur d'enfants et d'adolescents Rantsana Fanantenana Soanierana. L'année suivante, une masterclass avec la cheffe française Sophie Boucheron confirme sa vocation, l'incitant à fonder le Choeur Miangaly, un choeur laïque à vocation exclusivement artistique. Ses collaborations internationales se multiplient : avec Leonardo Pedro et Ezechiel Fiores en 2014, puis avec le Goethe-Institut pour le Festival international Classik'Art en 2015, réunissant treize musiciens de six pays.

En 2016, il rejoint Madagascar Mozarteum, où il deviendra plus tard directeur artistique, puis fonde le Choeur et Orchestre d'Andohatapenaka (COA) en 2017, projet socio-musical offrant un enseignement gratuit de la musique classique aux enfants et créant des opportunités pour les jeunes musiciens. Parallèlement, il approfondit le chant lyrique avec Natacha Rajemison, Fitahiana Rasendrahassina et Sandy Rafanomezantsoa. Depuis 2018, il participe au Festival Nosy Be Symphonie, d'abord comme soliste baryton, puis comme chef de Madagascar Orchestra.

Grâce à une bourse de l'Ambassade de France en 2019, il se forme auprès de la Maîtrise de Radio France. En 2020, il a ensuite été formé en direction d'orchestre par Monsieur François Maugrenier, avant d'ensuite co-diriger Madagascar Orchestra avec ce dernier, interprétant Mozart, Rossini, Bach, Holst ou John Rutter. En 2022, il se perfectionne en France avec Johan Riphagen et dirige le Requiem de Franz Biber, oeuvre qu'il recrée à Madagascar avec le Choeur Miangaly.

La même année, il ouvre l'Ivon-toerana Miangaly Tsimbazaza, un centre culturel proposant des formations artistiques variées et des conférences-débats intitulées « Discutons-en ».