Afrique: Lutte/Saison 2026 - Des sommets continental et mondial au programme

Le calendrier de la Fédération malgache des luttes cette saison 2026 est connu. Six compétitions internationales seront au programme à partir du mois d'avril.

Calendrier chargé. Nombreuses seront les compétitions internationales qui figurent dans le calendrier de la Fédération malgache des luttes cette saison 2026. Six sorties sont prévues, presque tous les mois, d'avril au mois de décembre. La plus proche sera les championnats d'Afrique des seniors, U20 et U17 qui auront lieu dans la ville d'Alexandrie, en Égypte, du 27 avril au 4 mai. La Fédération projette d'y envoyer une délégation de dix personnes : combattants et dirigeants compris.

Les championnats de Madagascar comptant encore pour la saison 2025, programmés les 14 et 15 février, serviront de présélection des membres de l'équipe nationale. Le premier regroupement des présélectionnés, toutes catégories confondues, s'étalera du 21 février au 21 mars à l'Académie nationale des sports à Ampefiloha.

L'une des compétitions internationales majeures au programme de la Fédération sera le championnat du monde des juniors U20 qui se déroulera du 13 au 23 août à Bratislava, en Slovaquie. Madagascar se prépare aussi pour les Jeux olympiques de la jeunesse, dédiés aux athlètes de moins de 17 ans, qui se tiendront les 7 et 8 novembre à Dakar, capitale sénégalaise.

Toutes catégories

Les trois autres sorties de la saison sont, entre autres, les championnats du monde universitaires FISU au Brésil du 8 au 13 juin. Madagascar est aussi invité à la première édition de la Coupe du président de la Côte d'Ivoire du 7 au 9 août. Madagascar prévoit également de participer au premier tournoi international de La Réunion au mois de décembre.

La compétition réunira les jeunes U15, U17 et U20 de l'océan Indien. Un deuxième regroupement dédié aux U17 en vue des Jeux olympiques de la jeunesse, animé par des experts internationaux, est programmé en septembre et octobre.

Les championnats de Madagascar des seniors, U23, U20 et U17 version 2026 se dérouleront les 4 et 5 décembre dans la capitale ou à Antsirabe, précédés le 3 décembre par l'assemblée générale ordinaire de la Fédération. D'autres sommets nationaux figurent dans le calendrier de la Fédération. Les championnats de Madagascar des jeunes U10, U12 et U15 auront lieu le 20 juin à Antananarivo ou à Toamasina. Le deuxième sommet national scolaire se tiendra les 24 et 25 octobre dans la capitale ou à Antsirabe.