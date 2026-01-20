Madagascar: Faratsiho - Un concierge écroué après la mort d'un voleur

20 Janvier 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Gustave Mparany

Hier matin à Faratsiho, une foule nombreuse a défilé dans les rues pour réclamer la libération du gardien des prêtres catholiques, incarcéré à Antsirabe après la mort d'un voleur.

Parmi l'attroupement, on distingue un participant brandissant un haut-parleur au-dessus de sa tête, entouré de plusieurs personnes tenant des pancartes aux messages explicites. L'une d'elles affiche : « Libérez notre père», appel direct à la libération du prévenu.

La cohue s'est arrêtée devant le commissariat de police pour exprimer sa revendication. La mobilisation s'est déroulée dans le calme, même si certains ont élevé la voix.

L'affaire remonte à environ trois semaines, lorsqu'un voleur s'est introduit chez les religieux. Surpris par l'agent de sécurité, il aurait résisté et trouvé la mort à la suite de la confrontation. La famille du défunt a porté plainte et le dossier a été transféré à Antsirabe, où le gardien a été placé derrière les barreaux. Cette décision du parquet est aujourd'hui contestée par une partie de la population, qui estime qu'il n'a fait que son devoir en protégeant la propriété des prêtres.

