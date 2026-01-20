Madagascar: Réhabilitation RN4 - Deux entreprises rappelées à l'ordre

La réhabilitation des infrastructures routières sur la RN4 devait être achevée depuis la fin du mois de décembre. Le projet de bitumage d'une vingtaine de kilomètres sur 60 km était annoncé en septembre, depuis Ankazobe jusqu'à Mahajanga.

Les travaux étaient répartis en lots entre quatre entreprises, dont China Road and Bridge Corporation (CRBC) et WITEC. Le tronçon entre la commune d'Ankazobe et Antsiafabositra est géré par l'entreprise CRBC.

Les deux tronçons confiés à ces entreprises sont inclus dans le projet Programme de Développement Durable des Routes (PDDR), financé par la Banque mondiale.

Une équipe du ministère des Travaux publics, dirigée par le ministre Henri Jacob Razafindrianarivo, vient d'effectuer une descente sur les lieux pour constater de visu l'avancement des travaux, samedi dernier.

Les deux entreprises citées ont été rappelées à l'ordre face aux travaux qui traînent. En septembre, la réalisation d'une vingtaine de kilomètres de bitume était pourtant annoncée dans le cadre de ces travaux d'urgence, vers la fin de l'année.

« Les travaux de réhabilitation de la route nationale 4, reliant Antananarivo à Mahajanga, avancent très lentement. Les entreprises CRBC et WITEC n'ont réalisé que 20 % des travaux à ce jour. Le gouvernement va adopter une nouvelle approche dans le cadre de cette réforme.

Des mesures seront prises à l'encontre des entreprises qui ne respectent pas leurs engagements. La population exige des résultats rapides pour atténuer ses difficultés. Les usagers exigent des résultats, des travaux et une route de qualité. Tout ceci pour faciliter la circulation des usagers », a déclaré le ministre.

Des instructions ont été données aux techniciens lors de cette inspection sur le chantier, samedi. Le ministre exige que les travaux soient accélérés. Les entreprises doivent fournir le matériel nécessaire et augmenter l'effectif des ouvriers afin d'accélérer les travaux et de rattraper le retard.

Par ailleurs, les trois grands projets d'infrastructures routières en cours de réalisation sur la route nationale 4 sont déjà achevés à plus de 80 %. Particulièrement au PK 502, où les travaux sont presque achevés, et où le chantier sera bientôt ouvert à la circulation en février, certainement.

Ces chantiers sont inclus dans le cadre du projet CERC (composante d'intervention en cas d'urgence) PCMCI (Connecter Madagascar pour une croissance inclusive), qui est également financé par la Banque mondiale.

Le gouvernement malgache, avec le ministère des Travaux publics, finance également la reconstruction d'une partie de la RN4 par le biais du Fonds routier.

Au total, plus de 195 km, entre Ankazobe et Mahajanga, sont concernés par ces travaux. Ils sont répartis en trois lots confiés à quatre entreprises, déjà à pied d'oeuvre sur le terrain. Le lot numéro 1 inclut la portion à partir d'Ankazobe jusqu'à Antsiafabositra, d'une longueur de 63,90 km.

Le lot numéro 2, long de 65,20 km, relie Antsiafabositra à Ambalanjanakomby, tandis que le lot 3 concerne la commune d'Andranofasika jusqu'à Mahajanga, sur une distance de 66,65 km.