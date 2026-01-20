Afrique: Lutte contre Mpox Boeny - Quatre passagers refoulés au départ de Mahajanga

Depuis l'apparition de la variole du singe dans la région Boeny et la découverte de nombreux cas à Mahajanga, les responsables au sein du Centre opérationnel et unité de santé publique (COUSP) ont multiplié les dispositifs et barrières sanitaires.

La lutte contre la variole se poursuit, outre les nombreuses actions de sensibilisation effectuées auprès des établissements scolaires et dans les fokontany. Les contrôles sanitaires ont permis de détecter des symptômes de la variole du singe à la gare routière nationale d'Aranta et à la station régionale d'Ambovoalanana.

« Quatre passagers ont présenté des signes de la maladie lors des contrôles sanitaires effectués au départ à Aranta et Ambovoalanana. Une ambulance les a alors emmenés vers le centre de traitement et d'isolement après la détection. Des examens médicaux sont exigés pour les personnes présentant des symptômes de cette maladie », a déclaré le directeur de l'Agence des transports terrestres (ATT) à Mahajanga, Zézé Michèle Gentritta Razafinandrasana, hier.

Des points de contrôle sanitaire sont déployés le long de la route nationale 4 dans la région Boeny. Les premiers sites sont installés dans les stations des gares routières nationales, notamment à Aranta, pour les coopératives nationales publiques. Pour les coopératives privées Cotisse à Ambovoalanana et Manjarisoa, pour Soatrans, les contrôles sanitaires sont obligatoires au départ des taxis-brousse.

Pulvérisation

De même, un site de contrôle sanitaire permanent est installé à Belobaka, dans le district de Mahajanga II, pour les véhicules particuliers et les taxis-brousse régionaux qui sortent de la ville de Mahajanga.

« Une prise de température frontale est effectuée auprès des passagers. Des points de contrôle sanitaire ont été mis en place au niveau des districts pour vérifier la température et ausculter tout le monde. Une pulvérisation de produits antiviraux est effectuée sur tous les véhicules de transport et les véhicules particuliers », a ajouté le directeur.

L'emplacement des points de contrôle sanitaire se trouve exactement au rond-point de Marovoay, à Ambondromamy, ainsi qu'à Andranofasika pour le district d'Ambato-Boeny.

Pour le transport maritime vers la commune rurale de Katsepy, des points de contrôle sanitaire sont également opérationnels depuis le quai du bac à Marolaka, près du port. À Katsepy, des responsables sanitaires sont également présents pour les mêmes formalités et procédures de lutte contre le virus.

Le port du masque est formellement conseillé et obligatoire dans tous les lieux publics, dont les bureaux administratifs et les hôpitaux, ainsi que les banques. L'application de gel est exigée à l'entrée des pharmacies et dans les banques.