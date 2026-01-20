Madagascar: Universités - Des actions concrètes pour le bien-être universitaire

Les efforts engagés pour améliorer le cadre de vie des étudiants universitaires sont aujourd'hui visibles sur le terrain. Cette action symbolise une rupture avec les anciens régimes et affirme que la jeunesse est désormais une priorité nationale, placée au coeur du développement et de l'égalité des chances. Toutefois, malgré ces avancées, ces actions restent, pour l'heure, inscrites dans une logique d'assistance ou de charité, à l'image des pratiques des précédents régimes.

Après la distribution de tentes, de matériels de cuisine, de sacs de riz ainsi que la réalisation de forages d'eau potable, deux cent cinquante matelas ont également été remis aux étudiants de l'université d'Antsiranana. Une initiative qui intervient alors qu'une partie des étudiants commence à regagner le campus, à la suite des manifestations survenues en septembre 2025.

Quelques jours seulement après la visite du Président de la refondation de la République, Michaël Randrianirina, à Antsiranana, au cours de laquelle il avait annoncé des mesures concrètes pour améliorer les conditions de vie des étudiants, les engagements pris commencent à se matérialiser. Ces dons reflètent une volonté claire de répondre à leurs revendications.

Satisfaction

La remise des dons a été assurée par la représentante du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le Pr Josie Volaravo Dominique, porte-parole du département ministériel concerné. Les matelas ont été réceptionnés par le président de l'université d'Antsiranana, le Pr Kall Briand, assisté du directeur des affaires sociales, en présence des représentants des étudiants.

« À la suite des événements qui ont secoué l'université et de la récente visite du Président de la refondation de la République dans la région, l'engagement a été pris d'oeuvrer pour l'amélioration des conditions de vie des étudiants. Ce don en est la concrétisation », a-t-elle déclaré, tout en soulignant que cette action illustre une gouvernance fondée sur la responsabilité, l'écoute et la réalisation effective des engagements.

De leur côté, les représentants des étudiants de l'UNA ont exprimé leur satisfaction et leurs remerciements au donateur pour avoir tenu ses promesses. Ils ont toutefois rappelé que certaines revendications demeurent d'actualité, notamment celles relatives à la clôture et à la sécurisation de l'enceinte universitaire.

La dotation en matelas constitue une réponse directe aux difficultés de logement et de confort rencontrées par de nombreux étudiants.