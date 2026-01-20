Cote d'Ivoire: Le gouvernement engage l'inventaire des stocks invendus de cacao pour sécuriser le revenu des producteurs

Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières, Kobenan Kouassi Adjoumani, a annoncé, le mardi 20 janvier 2026, lors d'une conférence de presse, l'engagement du gouvernement, matérialisé par un arrêté, visant à procéder à l'inventaire des stocks de cacao invendus, en vue de sécuriser le revenu des producteurs.

« Trois mesures majeures ont ainsi été arrêtées : l'inventaire de tous les stocks de cacao invendus dans les zones de production, la mise en place d'un dispositif d'achat de ces stocks au prix garanti de 2 800 Fcfa/kg, en collaboration avec l'Oia café-cacao et les autorités administratives, ainsi que l'organisation de séances d'information et de sensibilisation de l'ensemble des acteurs de la filière afin de faciliter l'enlèvement des produits », a déclaré M. Kobenan.

Selon le ministre d'État, ces dispositions visent à rétablir rapidement la liquidité en zone de production, à sécuriser l'évacuation du cacao vers les usines et les ports, tout en renforçant le rôle des acteurs nationaux dans la chaîne de valeur. « Cette rencontre visait à clarifier la situation actuelle de la filière cacao et à présenter les dispositions arrêtées par le gouvernement en vue de régler totalement et définitivement les préoccupations soulevées sur le terrain », a-t-il ajouté.

Il a rappelé qu'avant l'ouverture de la campagne principale cacao 2025-2026, le Conseil du café-cacao avait vendu par anticipation plus de 85 % de la production nationale estimée, conformément au mécanisme de commercialisation en vigueur. Cette anticipation a permis au gouvernement de fixer un prix au producteur historiquement élevé, à 2 800 Fcfa le kilogramme.

Le ministre d'État a toutefois souligné que, depuis septembre 2025, les cours du cacao sur le marché international ont enregistré une baisse d'environ 30 %, passant de plus de 5 000 livres sterling la tonne à environ 3 500 livres la tonne. Malgré ce recul, le prix bord champ en Côte d'Ivoire demeure inchangé, ayant été fixé par le Président de la République, Alassane Ouattara, sur la base des ventes anticipées déjà réalisées.

Selon lui, la campagne principale 2025-2026 se déroule dans un contexte de forte mobilisation des volumes, avec des pics d'acheminement vers les circuits de collecte, de stockage, de transformation et d'exportation. Cette situation, combinée à certaines contraintes logistiques et portuaires, a occasionné, par endroits, des ralentissements temporaires dans l'enlèvement des produits.

Le ministre d'État a précisé que ce mécanisme ne constitue pas une action ponctuelle, mais s'inscrit dans la durée, tout au long de la campagne principale, afin de décongestionner le bord champ, de restaurer la fluidité des achats et de permettre un déroulement normal de la campagne. « La stratégie retenue repose sur l'implication prioritaire d'opérateurs nationaux crédibles, solides et structurés, chargés de conduire les opérations d'achat et d'enlèvement en collaboration avec leurs partenaires traditionnels, notamment les broyeurs, les multinationales et les exportateurs internationaux », a-t-il ajouté.

Le gouvernement, avec le Conseil du café-cacao et l'Organisation interprofessionnelle agricole (Oia) du café-cacao, assure l'encadrement, la traçabilité, la coordination logistique et le respect strict des règles de commercialisation, dans l'objectif de protéger les revenus des producteurs et de préserver la stabilité sociale. « Le gouvernement reste pleinement mobilisé et les opérations d'enlèvement produiront des effets concrets dans les prochains jours », a-t-il conclu.

Par ailleurs, l'État a renforcé le dispositif de surveillance aux frontières et validé, en collaboration avec le Conseil du café-cacao et l'Oia café-cacao, un plan d'enlèvement des surplus de cacao. Ce plan est entré dans sa phase opérationnelle et les enlèvements débuteront dans les prochains jours.