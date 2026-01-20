Cote d'Ivoire: Filière cajou - Le pays confirme sa montée en puissance dans la chaîne de valeur

L'or brun ivoirien était au coeur d'un important rendez-vous stratégique à l'ouverture de la 6e édition des Journées nationales des exportateurs de cajou de Côte d'Ivoire (Jnec-CI). Cette rencontre a été marquée par l'annonce de performances record et d'avancées majeures dans la transformation locale, en dépit d'un contexte international contraignant.

Ouvrant les travaux le mardi 20 janvier 2026, le directeur général du Conseil coton-anacarde-karité, Mamadou Berté, a salué une progression significative de la transformation locale, dont le taux a atteint 43 % en 2025.

« La part destinée aux usiniers nationaux s'est élevée à 659 579 tonnes contre 344 026 tonnes en 2024 », a-t-il précisé. Une dynamique qui permet à la Côte d'Ivoire de consolider sa position de 3e transformateur mondial de noix brutes et de 2e exportateur mondial d'amande de cajou, traduisant des avancées notables en matière de création de valeur ajoutée et de compétitivité industrielle.

Malgré un environnement international difficile, marqué notamment par la baisse du dollar et l'instauration de nouveaux tarifs douaniers américains, la campagne 2025 s'est soldée par une production commercialisée record de 1 549 221 tonnes contre 944 673 tonnes en 2024 et 1 225 935 tonnes en 2023.

Parallèlement, la Côte d'Ivoire a maintenu sa place de premier exportateur mondial de noix brutes, avec plus de 860 000 tonnes exportées vers des marchés stratégiques tels que le Vietnam et l'Inde. Ces exportations représentent plus de la moitié des revenus Fob générés par la filière.

Pour le président de l'Association des exportateurs de cajou de Côte d'Ivoire (Aec-CI), par ailleurs commissaire général des Jnec-CI, Alex N'Guettia Assouman, « l'avenir de l'anacarde ivoirienne repose sur la transformation locale et l'exportation demeure aujourd'hui le principal soutien de l'ensemble de la chaîne de valeur ».

Pays à l'honneur de cette édition, le Vietnam, représenté par le secrétaire général adjoint de la Vinacas (Association vietnamienne des producteurs d'anacarde), député à l'Assemblée nationale vietnamienne, Tran Huu Hau, a réaffirmé le rôle central de son pays dans l'industrie mondiale de cajou.

« Le Vietnam est une usine moderne de transformation, disposant de la technologie et du plus grand marché mondial de consommation d'amande de cajou, représentant près de 80 % des parts de marché à l'exportation », a-t-il déclaré, se disant convaincu que la coopération renforcée entre la Vinacas et l'Aec-CI ouvrira de nouvelles perspectives de prospérité pour des millions d'agriculteurs.

Créées il y a près de dix ans, les Jnec-CI se sont imposées comme un cadre privilégié d'échange, de concertation et de prospective. Avec pour thème : « Quelle politique d'exportation pour un meilleur revenu au producteur et une transformation plus compétitive ? », les Jnec-CI 2026, qui s'achèvent le mercredi 21 janvier, réunissent plus de 3 000 participants autour de panels de haut niveau, de rencontres B to B et de sessions dédiées aux femmes de la filière.