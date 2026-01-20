Le directeur général de la Bourse régionale des valeurs mobilières (Brvm), Dr Edoh Kossi Amenounvé, a indiqué que l'année 2025 a été fructueuse pour son institution. Il a fait cette annonce le mardi 20 janvier 2026, dans les locaux de l'institution à Abidjan-Plateau, à l'occasion de la présentation du bilan des activités de l'année 2025 et des perspectives à venir.

« Nous avons pu enregistrer de 2021 à 2025, une progression de 100 % de l'indice principal de notre marché. Nous avons également observé une forte progression de volumes échangés à la Brvm, des valeurs transigées, un niveau de capitalisation qui a fortement progressé.

Nous sommes aujourd'hui a plus de 13 mille milliards de niveau de capitalisation du marché des actions, plus de 11 mille milliards du marché de capitalisation obligataire, soit un peu plus de 24 mille milliards de niveau de capitalisation représentant un peu plus de 18 % du Pib de notre union », s'est félicité le directeur général de la Brvm.

Pour lui, il s'agit d'une progression extrêmement importante pour la Brvm, dans un contexte mondial perturbé par de multiples crises et un environnement géopolitique particulièrement complexe, mais aussi marqué par des difficultés à maîtriser un certain nombre d'agrégats macroéconomiques, notamment l'inflation qui touche plusieurs pays d'Afrique subsaharienne.

« S'agissant de notre Union, nous avons observé que l'année 2025 a été une belle année pour l'Uemoa, avec un taux de croissance d'environ 6,7 % pour les pays de l'union, ainsi qu'un niveau d'inflation relativement faible. Nous avons également enregistré une réduction assez importante du déficit budgétaire de nos États, de même qu'un niveau d'endettement qui se situe globalement en dessous de la moyenne, à 70 % du Pib », dit-il.

A en croire Dr Edoh Kossi Amenounvé, l'on a évolué dans un contexte macroéconomique favorable pour les pays de l'union, ce qui explique l'embellie au niveau de la Brvm. L'année 2025 étant terminée, l'institution se projette pour les cinq prochaines années avec un nouveau plan stratégique qui est en cours pour pouvoir déployer toutes ses actions.

« Il s'agira particulièrement d'examiner comment nous allons transformer la Brvm en utilisant les technologies et, surtout, en nous appuyant sur un environnement aujourd'hui favorable à la durabilité.

Nous voulons, au cours des cinq prochaines années, disposer d'une bourse transformée, au-delà de nos activités traditionnelles que sont l'attraction de nouvelles sociétés à la cote, le démarchage des investisseurs, particuliers ou institutionnels, pour investir en bourse, la création de nouveaux produits et l'offre de nos services. Nous élargirons également les segments d'activités aux matières premières », a déclaré le directeur général de la Brvm.

À l'en croire, une série de réformes et d'actions devrait aboutir, au terme des cinq prochaines années, à une bourse plus performante, pesant davantage dans l'économie régionale et au service de la création de richesses pour les populations.