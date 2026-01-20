Afrique: De Marrakech à Rabat, l'épopée des Lions - Le pays sacré au bout d'une CAN 2025 haletante

Du 22 décembre 2025 au 19 janvier 2026, la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 a tenu toutes ses promesses, offrant au continent un mois de football intense, spectaculaire et parfois polémique.

À travers plus d'une soixantaine d'articles publiés sur www.fratmat.info, ce média a retracé, étape après étape, le scénario riche et palpitant d'une compétition conclue par le sacre du Sénégal face au pays hôte, le Maroc.

Dès la phase de groupes, les Lions de la Teranga ont affiché leurs ambitions. Solides et inspirés, ils ont dominé le Botswana (3-0), avant de concéder un nul accroché face à la RDC (1-1), puis de valider leur qualification avec autorité. Portée par un collectif huilé et des individualités en pleine réussite, la sélection sénégalaise a progressivement imposé son statut de favori naturel.

En huitièmes de finale, le Sénégal a frôlé la sortie face à un Soudan accrocheur, avant de renverser la situation et de filer en quarts. Puis est venu le choc sous-régional face au Mali. Dans un duel âpre et engagé, les Lions ont fait parler leur maturité pour s'inviter dans le dernier carré. En demi-finale, ils ont livré l'un des sommets du tournoi contre l'Égypte. Un match tendu, indécis, finalement tranché par un éclair de génie de Sadio Mané, qualifiant le Sénégal pour une nouvelle finale continentale.

En face, le Maroc a également écrit une belle histoire. Pays hôte porté par des stades en fusion, les Lions de l'Atlas ont franchi les tours avec autorité : succès contre les Comores, la Zambie et le Cameroun, avant une demi-finale irrespirable remportée aux tirs au but face au Nigeria. À Rabat, le rêve d'un premier sacre à domicile prenait forme.

La finale Maroc-Sénégal, disputée dans une atmosphère électrique, a tenu toutes ses promesses sportives... avant de basculer dans la controverse. Mené, le Sénégal a renversé la situation avec sang-froid et caractère pour s'imposer et décrocher son deuxième titre continental. Mais la rencontre a été marquée par des incidents jugés « inacceptables » par la Confédération africaine de football (CAF), qui a promis des sanctions fermes contre les comportements antisportifs observés après le coup de sifflet final.

Au-delà du trophée, cette CAN 2025 aura été celle des émotions fortes : exploits du Nigeria, parcours héroïque du Mali, résilience de l'Égypte, élimination douloureuse mais digne de la Côte d'Ivoire, ferveur populaire à Marrakech et Rabat, et débats sur l'arbitrage et l'équité sportive.

À travers ses 64 articles, le journaliste a livré une chronique fidèle et vivante de cette épopée africaine, mettant en lumière les grands matchs, les hommes forts, les instants de grâce et les zones d'ombre du tournoi. Une CAN mémorable, conclue par un Sénégal conquérant, désormais solidement installé au sommet du football africain.