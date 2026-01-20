Cameroun: Port de Douala - La révolution du scanning 100% transforme la logistique

Le Port Autonome de Douala franchit une étape décisive dans la modernisation de ses infrastructures et la sécurisation de ses recettes. Depuis le début du mois de janvier 2026, une transformation profonde s'opère sur les quais de la capitale économique camerounaise. La gestion des opérations d'inspection non intrusive est désormais passée sous le contrôle exclusif de la société Transatlantic D. S.A. Cette transition marque la fin d'une époque et impose une nouvelle rigueur dans la chaîne de logistique portuaire nationale.

L'efficacité opérationnelle est au cœur de cette réforme majeure. Le Directeur Général du port souligne que la qualité des images produites permet désormais une fluidité accrue, répondant aux exigences des douanes et des services de sécurité. Cette centralisation technique vise avant tout à éliminer les goulots d'étranglement qui ralentissaient jusqu'ici le passage des marchandises. Pour les opérateurs, le message est clair : la performance technologique devient le nouveau standard de référence.

La clarté financière accompagne cette mutation technique pour assainir l'environnement des affaires. Un seul et unique guichet est désormais habilité à percevoir les frais de passage : celui de l'entreprise Transatlantic D. S.A. Cette mesure radicale met un terme définitif aux risques de double facturation qui pesaient sur les chargeurs. Les anciennes procédures de paiement sont officiellement désactivées, obligeant l'ensemble des administrations portuaires à s'arrimer sans délai à ce système unifié de scanning des marchandises.

L'innovation la plus marquante réside dans l'extension du périmètre de contrôle. Le dispositif de scanning 100% ne se limite plus aux seuls conteneurs. Depuis le 10 janvier 2026, chaque véhicule importé doit impérativement passer sous les portiques d'inspection avant de quitter l'enceinte portuaire. Cette généralisation assure une traçabilité totale et renforce la lutte contre la fraude, garantissant que chaque unité entrant sur le territoire est rigoureusement inspectée.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le respect de ces nouvelles dispositions conditionne désormais la sortie de zone. Aucun véhicule ni conteneur ne peut achever ses formalités de passage si les frais liés au Port de Douala n'ont pas été acquittés auprès du nouveau concessionnaire. Cette rigueur procédurale simplifie le dédouanement tout en protégeant les intérêts de l'État. Le visage du commerce extérieur camerounais change, misant sur la transparence et la rapidité pour rester compétitif dans le Golfe de Guinée.

Comment cette automatisation intégrale influencera-t-elle les coûts finaux des produits de consommation pour les ménages camerounais ?