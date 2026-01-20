Sénégal: Le courage de rester droit quand tout vacille

Face à ce qu'il considérait comme une accumulation d'injustices arbitrales, l'entraîneur Pape Thiaw a laissé éclater sa colère en demandant à ses joueurs de regagner les vestiaires. La décision est intervenue après un but sénégalais refusé, suivi d'un penalty sifflé à la suite d'une vive protestation du camp marocain. Dans ce climat de tension extrême, une image a toutefois marqué les esprits. Celle de Sadio Mané restant sur la pelouse, faisant montre d'un sang-froid et d'une lucidité remarquables.

Plutôt que de céder à l'émotion collective, le leader de l'attaque des Lions a choisi la retenue. Il a pris le temps de solliciter l'avis de figures d'expérience en qui il avait confiance, notamment l'ancien entraîneur Claude Leroy et les anciens internationaux, Mamadou Niang, El Hadji Diouf. Ce geste, à la fois simple et puissant, rappelle que le leadership ne se mesure ni à la voix la plus forte, ni au geste le plus spectaculaire, mais à la capacité de résister quand tout vacille.

En restant sur le terrain, Sadio Mané a contribué à préserver l'image du Sénégal et à éviter une escalade désastreuse dont les conséquences auraient pu être lourdes pour la sélection nationale.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour autant, cette attitude n'est en rien accidentelle. Elle s'inscrit au contraire dans une constance comportementale qui caractérise Sadio Mané depuis ses débuts. L'épisode de la demi-finale contre l'Égypte en est ainsi une parfaite illustration. Auteur du but libérateur, il n'a laissé transparaître aucune euphorie excessive, préférant immédiatement remobiliser ses coéquipiers, les appeler au calme et à la concentration. Une posture de leader conscient que les matchs se gagnent autant par la gestion émotionnelle que par le talent technique.

Loin des artifices du bling-bling et des excès souvent associés à la célébrité, Sadio Mané avance avec une sobriété qui force le respect. Il porte en lui la conviction que la réussite est un parcours à construire patiemment, sans jamais renier ses origines. Bambali, son village natal niché dans la région de Sédhiou, en est l'illustration la plus parlante. Grâce à ses investissements personnels, il a profondément transformé le quotidien des populations locales par la réalisation d'infrastructures essentielles, donnant ainsi un sens concret à la notion de réussite partagée.

Malgré la notoriété mondiale et la fortune accumulée, il est demeuré fidèle à une humilité rare. Il ne cherche ni à se mettre en avant ni à s'imposer comme une figure hégémonique au sein de la sélection. Au contraire, il épouse pleinement le discours du sélectionneur, qui insiste sur l'existence de « 28 titulaires », consacrant ainsi la primauté du collectif sur les individualités. Cette philosophie reflète l'identité d'une équipe du Sénégal construite dans la durée, fruit d'un travail méthodique et d'un investissement soutenu dans les petites catégories, véritables fondations de l'édifice actuel.

Dans ce contexte, l'annonce par Sadio Mané de ce qui pourrait être sa dernière Coupe d'Afrique des nations n'est pas fortuite. Même si elle ouvre un débat légitime, elle ne doit aucunement éluder le fait que savoir partir au sommet de sa gloire est un acte de courage et de sagesse. En ce sens, le parallèle avec l'immense Nelson Mandela s'impose naturellement. Alors que rien ne l'empêchait de briguer un nouveau mandat, l'ancien président sud-africain avait choisi de se retirer, convaincu d'avoir accompli sa mission.

Sadio Mané gagnerait à rester fidèle à cette ligne de conduite : demeurer soi-même, s'appartenir, refuser l'appel des sirènes et ne pas céder à un discours émotionnel qui prétend confisquer la liberté de décider. Dès l'instant où l'on cesse de s'appartenir, on court le risque de s'exposer aux manipulations et aux dérives. L'histoire politique contemporaine fournit ainsi des exemples affligeants de dirigeants qui convoquent abusivement la « volonté populaire » pour justifier des révisions constitutionnelles opportunistes et s'accrocher au pouvoir au-delà des limites prévues.

À rebours de tels comportements, Sadio Mané peut incarner, dans le sport sénégalais et africain, cette figure rare de l'humilité et de la sagesse. Celle d'un homme capable de partir à temps, au faîte de sa gloire, en laissant derrière lui un héritage durable, humain et inspirant.