Sénégal: Kaolack - Les Lions ont fait danser la ville

20 Janvier 2026
Sud Quotidien (Dakar)
Par Abdoulaye Fall

Dimanche soir, au coup de sifflet final de l'arbitre congolais, Kaolack est descendue dans la rue. Les milliers de vélos-taxis surgissant de toutes les artères et ruelles de la ville se sont mis en cortège et, à grands coups de klaxon ont convergé vers le rond-point du complexe "Cœur de ville" où les attendaient de nombreux fans de l'équipe nationale.

Dans les quartiers, des familles entières ont envahi les rues, au point qu'il devenait difficile de distinguer le chef de famille des autres, tant l'enthousiasme était partagé par tous. Portés par les sonorités des tams-tams et de trompettes improvisées, chacun esquissait des pas de danse pour exprimer une joie débordante. Dans le ciel, des feux d'artifice jaillissaient de toutes parts, rappelant l'ambiance de la nuit du 31 décembre dès que minuit a sonné.

L'euphorie était telle que la folie gagnait chaque recoin de la ville, la joie se lisait sur tous les visages et dans tous les cœurs. Certains criaient à pleins poumons, d'autres entonnaient des chants repris en chœur, s'inspirant des artistes locaux qui avaient déjà sorti des tubes pour galvaniser les Lions ou célébrer le drapeau national, et le pays tout entier.

Partout dans la ville les manifestations se sont poursuivies sans relâche. A la place du Cœur de ville les populations venaient de tous les quartiers ont afflué pour se mêler à la fête et personne ne semblait vouloir quitter les lieux comme si chacun souhaitait chanter et danser jusqu'au bout de la nuit

