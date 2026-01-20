Guinée: L'association Diakspora s'active pour la réhabilitation de la mosquée historique Karamokoba de Touba

L'association Diakspora a animé une conférence de presse ce dimanche 18 janvier 2026 à Conakry. Objectif, parler du projet de la réhabilitation de l'historique mosquée Karamokoba de Touba dans la préfecture de Gaoual relevant de la région administrative de Boké, a constaté Aminata.com à travers l'un de ses reporters.

Dans sa prise de parole, Baba Guirassy, président de cette puissante association créée en 2017 et regroupant des Djakankés originaires de Guinée, de Gambie et du Sénégal, a dit que le projet de réhabilitation de cette maison de Dieu dépasse le cadre de Touba. "Ce projet appartient à la nation entière, étant donné que c'est un patrimoine guinéen qui a vu passer d'illustres personnes", précise-t-il. Le coût global de ce gigantesque projet est estimé à un million cinq mille euros(1.500.000 euros) dont une bonne partie a déja été mobilisée par Diakspora.

"C'est une réhabilitation complète. La mosquée a subi plusieurs modifications au fil du temps, la dernière datant de 1987, avec son ouverture en 1995. Cela fait quand même plus de 30 ans que la mosquée est dans cet état. C'est un projet pharaonique. Grâce à une grande mobilisation et à divers partenaires, la communauté Djakanké a réussi à récolter plus d'un million d'euros. Pourquoi réhabiliter la mosquée ? Il faut savoir qu'elle a plus de 200 ans, ayant été construite en 1822. À cause de sa vétusté, il est indispensable de la réhabiliter", explique Moustapha Diaby, chef du projet.

La porte est ouverte à toute personne qui veut contribuer à la réalisation de ce projet. La pose de la première pierre pour la réhabilitation de la mosquée Karamokoba de Touba créée en 1822 est prévue le 25 janvier prochain. Cette cérémonie sera précédée par le Fidaw de Touba le 23 janvier et une conférence le 24. Cette conférence de presse a connu la présence de l'ancien Premier ministre Ahmed Tidiane Souaré, l'ancien de la sécurité Mahmoud Cissé et M'amahawa Touré, cheffe de cabinet du ministère des Sports.

